Conditions "indignes" : le centre de rétention administrative de Lyon fermé par la justice ?

Et décider s'il prononce ou non la fermeture du centre de rétention administrative 2 de Lyon (CRA 2), comme réclamé par les bâtonniers lyonnais.

Ces derniers ont visité à plusieurs reprises les lieux où sont retenus les étrangers en situation irrégulière dans l'attente de leur expulsion, et évoquent des conditions "indignes" comme le révèlent plusieurs médias lyonnais.

L'audience doit avoir lieu à 14h30. Hasard du calendrier, c'est aussi ce lundi que les gendarmes mobilisés durant les Jeux Olympiques de Paris cet été feront leur retour dans la journée au CRA 1, qu'ils sécurisent au quotidien. Durant leur absence, c'est la Police aux frontières (PAF), dédiée aux missions du CRA 2, qui gérait les deux sites.

Une journée chargée donc du côté de l'aéroport Saint-Exupéry, où se trouvent les deux centres lyonnais.

A l'heure où le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a donné des consignes strictes sur l'expulsion, mais aussi sur sa volonté d'étendre la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours en CRA, la possible fermeture temporaire du CRA 2 de Lyon ferait l'effet d'une bombe. D'autant qu'il a été très récemment inauguré, en 2022, par Gérald Darmanin, et qu'il a coûté 23 millions d’euros. Qu'un bâtiment ayant moins de trois ans d'ancienneté soit déjà autant pointé du doigt est inédit. Et que deviendrait sa centaine de retenus ?