Lyon : la seconde OQTF de Kélé annulée par la justice

Dix ans de clandestinité ponctués par deux OQTF, mais surtout par la mobilisation de collectifs qui lui a permis de remporter deux combats dans la bataille que lui livre la préfecture du Rhône.

Car ce vendredi, le tribunal administratif de Lyon a, pour la seconde fois, annulé son Obligation de quitter le territoire français délivrée par les services de l'Etat en mars dernier.

La justice va plus loin et demande à la préfecture d'accorder à Kélé un titre de séjour provisoire et de réexaminer son dossier de demande de papiers d'ici quatre mois.

Un parcours chaotique

Arrivé à Lyon à l'âge de 14 ans avec un passeur qui l'a abandonné à la Part-Dieu avec un faux passeport, le Guinéen a passé 10 ans dans l'agglomération sans toutefois avoir réussi à obtenir des papiers. Car les tests osseux réalisés en 2014 l'avaient déclaré majeur.

Jugé pour usage de faux passeport, Kélé avait écopé d'une peine de prison au terme de laquelle il a reçu sa première OQTF. Avec l'aide d'associations, il était parvenu à quitter le Centre de rétention administrative (CRA) avant son expulsion et la justice administrative avait ensuite annulé l'OQTF.

Depuis, Kélé a passé son bac pro, un CAP, un BTS et est devenu poète, rédigeant d'ailleurs un recueil intitulé "Ecrire sans arrêt". Ce qui fait que 162 artistes et personnalités du milieu culturel avaient signé une tribune de soutien au printemps dernier. Mais sa situation irrégulière l'empêche de trouver un emploi.

Ses nouvelles démarches avaient été refusées, d'où la seconde OQTF qui vient d'être annulée par le tribunal administratif.

La fin de "l'acharnement préfectoral" dénoncé par les soutiens de Kélé ?