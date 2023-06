Un collectif d’aide défendant les mineurs isolés manifeste devant la Métropole de Lyon

Ce lundi matin, indépendamment du mouvement mené par les chauffeurs de taxis, un collectif de soutien aux migrants est venu appeler à une meilleure protection des mineurs isolés, devant la Métropole de Lyon.

Accompagné d’une cinquantaine de migrants sans abri, le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse se massait devant les barrières installées un peu plus tôt devant l’entrée de la Métropole. Les chants se succédaient : "Métropole, que fais-tu ?", "On veut aller à l’école."

Le collectif demande "l’inscription dans la loi du respect de la présomption de minorité pour la personne se déclarant mineure isolée" et que "la Métropole de Lyon et la Préfecture mobilisent les moyens nécessaires pour que ce principe soit respecté et qu’aucun mineur ne se trouve abandonné à la rue dans le territoire métropolitain", et un meilleur accès au logement et à l’éducation.

Répartis autour de la Métropole ou dans les camps situés à Croix-Rousse, rue Neyret et passage Henri Gorjus, ces jeunes migrants arrivent en France sans famille et comptent sur les collectifs et associations pour se faire entendre.

"Il est grand temps que la Préfecture, la Métropole et pourquoi pas les municipalités du territoire conjuguent ensemble le verbe accueillir au présent", conclut le collectif dans son communiqué.