Un homme tasé et maintenu au sol à Lyon : violences policières ou interpellation musclée justifiée ?

Haut-lieu de la consommation et de la vente de drogue à deux pas de la place Gabriel-Péri à Lyon, point de rendez-vous des toxicos et des sans-papiers, elle est une épine dans le pied des élus et des autorités, qui font face à des habitants partagés sur les solutions à apporter.

Ce mercredi soir, elle a été le théâtre d'une interpellation musclée de l'un de ces jeunes hommes qui squattent les lieux. Selon Rue89Lyon, qui a collecté des vidéos et des témoignages de la scène, cet habitué de la place Mazagran a été contrôlé par les forces de l'ordre qui le soupçonnaient d'être un dealer.

Sur les conseils d'un ami, l'homme souffrant de troubles psychiatriques s'est alors mis à crier, ameutant une partie des habitants et des squatteurs. Les policiers ont eux tenté de le maîtriser en le plaquant au sol et utilisant un pistolet à impulsion électrique.

Sur l'une des vidéos publiées par nos confrères, on voit un fonctionnaire donner des coups de poing dans la tête du suspect bloqué au sol.

Violences policières selon des témoins et l'avocate de cet ancien mineur isolé, interpellation difficile compte-tenu de son comportement et de la tension exercée par des militants d'ultragauche qui ont tenté de s'interposer selon la préfecture : une enquête est en cours.

Dans un communiqué, le Comité de lutte d’initiative populaire (CLIP) - Guillotière fustige à la fois le comportement des policiers mais aussi de la teneur des articles de presse sur le sujet : "Le Progrès s’est empressé de faire un article qui soutient la police sans expliquer pourquoi 'les militants associatifs' se sont rapprochés de l’interpellation. Ils omettent de parler des violences que commet la police. Nous, habitants du quartiers, sommes témoins de cette violence systémique et nous ne pouvons nous contenter des articles mensongers que rédige le Progrès".