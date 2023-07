Vénissieux et Lyon : près de 400 personnes défilent pour Nahel

Contrairement à la manifestation du collectif Adama Traoré à Paris, celle de Lyon n’était pas interdite.

Le cortège est resté très calme, revendiquant un changement en profondeur dans le fonctionnement de la police, et réclamant justice pour Nahel, abattu il y a deux semaines à Nanterre par un policier lors d’un refus d’obtempérer.

Une prise de parole avait lieu devant la station de métro Gare de Vénissieux avant que les participants ne s’élancent, direction les Etats-Unis dans le 8e arrondissement.

"Jusqu’où va aller ce racisme ? Jusqu’à quand ? Nous les jeunes, on n’en peut plus. Il faut construire un mouvement fort, qui sort dans la rue pour montrer que le peuple français n’en peut plus. La police doit redevenir républicaine. Tous les policiers qui ont dépassé les limites de leur profession doivent être expulsés de la police nationale", a notamment déclaré un jeune homme au micro, derrière une banderole "En deuil et en colère".

Plusieurs élus, EELV notamment, et représentants des syndicats ont gonflé les rangs.

Aucun débordement n'a été à signaler.