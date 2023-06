Mort de Nahel : la préfecture prend un arrêté, la manifestation de ce vendredi interdite

Et le rassemblement devait se faire place des Terreaux ce vendredi à 20h.

Sauf que la préfecture du Rhône n'a pas l'intention de concentrer ses efforts sur la Presqu'île alors que beaucoup craignent une troisième nuit d'émeutes dans l'Est lyonnais.

Un arrêté a donc été pris par Fabienne Buccio pour interdire les "manifestations non déclarées, les cortèges, défilés et rassemblement revendicatifs" dans un très large périmètre comprenant la Presqu'île, la Croix-Rousse, le Vieux-Lyon, la Part-Dieu et la Guillotière.

Face aux violences urbaines depuis le 28/06 et aux risques de troubles à l'ordre public générés par des manifestations non déclarées, les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits ce vendredi 30 juin 2023 de 18h à 06h00 à Lyon sur le périmètre suivant ⤵️ pic.twitter.com/CX9RgGDzf4 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 30, 2023

L'arrêté prend effet ce vendredi à 18h et se terminera le lendemain à 6h.

Reste à savoir si les consignes seront ou non respectées par les personnes souhaitant rendre hommage à l'adolescent tué par un tir policier à Nanterre et dénoncer les violences policières.

Pour rappel, la décision a également été prise de stopper le réseau de tramways et bus TCL ce vendredi à 20h. Un couvre-feu qui fait suite aux attaques de véhicules perpétrées à Bron ou Lyon jeudi soir.