Refus d'obtempérer et usage des armes par la police : Thomas Rudigoz co-rapporteur de la mission parlementaire

Thomas Rudigoz, député de la 1ère circonscription du Rhône, a été nommé co-rapporteur de cette dernière, consacrée à la hausse des refus d'obtempérer et aux conditions d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre.

L'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon devra auditionner plusieurs acteurs et entend "travailler avec sérénité et sur un temps long sur ce sujet qui agite la société".

Thomas Rudigoz devra rendre un rapport sous six mois pour "définir les évolutions possibles de la loi pour permettre d'enrayer" le phénomène des refus d'obtempérer et donner des règles claires et efficaces aux policiers et gendarmes.