Nahel et Axelle : deux tragédies, chacun ses morts ?

Il y a quelques étés, le décès tragique d'Axelle Dorier, cette jeune aide-soignante lyonnaise fauchée en pleine rue et traînée sur des centaines de mètres par ses agresseurs, a ébranlé Lyon et toute la France.

Aujourd'hui, c'est la mort de Nahel, abattu par un policier qui lui demandait de s'arrêter, qui occupe les gros titres. Pourquoi ces deux drames, aussi tragiques l'un que l'autre, n'ont-ils pas provoqué la même émotion, les mêmes réactions chez les mêmes personnes ?

Les morts et nos grilles de lectures partisanes

Le visage d’Axelle est devenu le symbole d'une jeunesse fauchée par la violence gratuite. Son drame a ému de nombreuses personnes de tous bords politiques. Cependant, son décès, malgré les tentatives de récupération par l’extrême-droite, n’a pas engendré de violences à Lyon ou ailleurs.

La mort de Nahel, survenue la semaine passée à Nanterre de la main d'un policier, a quant à elle suscité des émeutes, des voitures incendiées, des troubles dans toute la France. La Métropole de Lyon n’a pas été épargnée. Politiquement, l’extrême-droite s’est montrée bien plus réservée avec la mort de Nahel qu'avec le cas Dorier, alors qu'inversement l’extrême-gauche, qui était restée en retrait sur le drame d'Axelle, a protesté vigoureusement contre la mort de Nahel.

Est-ce que certains ne réagissent qu'à la mort d'autrui en fonction de grilles idéologiques ? D’origines ethniques ? Selon que les responsables du meurtre soient des délinquants ou des policiers ? Vivons-nous dans une société où chacun choisit les morts qui lui importent ?

Les acteurs locaux en première ligne face à ces drames

Les maires de nos villes sont en première ligne face à ces drames. Il est réconfortant de voir qu'à l'invitation de Grégory Doucet et de Mohamed Chihi, tous les groupes politiques de la Ville de Lyon (où, certes, l'extrême-droite n'est pas représentée) ont adopté une position commune contre les violences subies par les commerçants et les habitants de Lyon, et demandé que la justice puisse s'exercer sereinement. Il est également heureux que l'excellent Festival Entre Rhône et Saône ait pu, même partiellement, être maintenu par Audrey Hénocque.

À Villeurbanne, à Bron, à Vaulx-en-Velin, les maires Cédric Van Styvendael, Jérémie Bréaud, Hélène Geoffroy, comme dans les autres banlieues populaires et de classes moyennes lyonnaises, se sont retrouvés en première ligne.

Ils doivent gérer les crises, apaiser les tensions, et tenter de répondre aux attentes de leurs administrés. Mais comment faire lorsque l'émotion l'emporte sur la raison, lorsque les réactions sont dictées par l'idéologie ou l'opportunisme plutôt que par la compassion ? Lorsque, loin de la promesse de décentralisation de 2017, le Président Macron a réduit le pouvoir des Maires? Cela dit il faut aussi souligner que Fabienne Buccio, la Préféte du Rhône, a aussi effectué un travail immense dans une situation pas facile.

Ils doivent aussi se pencher sur la situation des travailleurs dont les commerces, les quartiers et les moyens de transports sont incendiés lors des émeutes, à Bron, à Rillieux ou à Meyzieu. Ceux qui pensent, à l'extrême-droite comme à l'extrême-gauche, que ces émeutes sont le produit de l’ensemble des habitants des quartiers populaires se trompent : la quasi-totalité n’y participe pas, ne pille pas, ne brûle et, au contraire, la subit.

La solidarité ne peut pas être sélective. Celle face aux victimes non plus. Elle doit s'appliquer à toutes et tous, victimes de violences ou de précarité. C'est dans ce sens que nous devons travailler, pour faire face à ces crises et construire une société plus juste et plus solidaire, quelles que soient nos origines, nos classes sociales et nos opinions.

