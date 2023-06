Immeuble incendié à Villeurbanne par des émeutiers : “Il faut arrêter ce laxisme”, s’insurge un habitant

L’immeuble de 6 étages, situé au 5 Boulevard Honoré de Balzac, a pris feu aux alentours d’une heure du matin. Une habitante protestait alors contre le bruit généré par des émeutiers en bas de chez elle. Ces derniers ont donc pris pour cible son balcon avec des tirs de mortier, provoquant un incendie qui s’est propagé aux étages supérieurs.

Dès son arrivée boulevard Honoré de Balzac, le maire de Villeurbanne est pris à parti par un habitant de l’immeuble.

"On peut comprendre la vague de colère même si rien ne justifie de tels actes"

“J’ai entendu le maire de Lyon dire “il faut écouter la colère”, la leur ou la nôtre ?”, interroge le riverain âgé d’une cinquantaine d’années. “Ça date pas d’hier, tous les soirs il y a des réunions ici”, dénonce l’habitant qui déplore face à l’édile l’absence de caméras de surveillance dans le quartier. “Il faut arrêter ce laxisme”, lâche-t-il enfin, visiblement exaspéré et remonté.

Après une courte visite aux habitants de l’immeuble ayant pu réintégrer leur appartement, le maire villeurbannais et Ivan Bouchier, préfet délégué à la sécurité, descendent s’adresser aux journalistes.

“On peut comprendre la vague de colère même si rien ne justifie de tels actes”, commence l’édile, en assurant que les maires et la Préfecture restent “vigilants pour que ça ne se reproduise pas”.

Les deux hommes ont tour à tour salué la rapidité de déploiement et l’efficacité des sapeurs-pompiers et de la police, contre cet incendie emblématique des violences qu’a connu le Grand Lyon la nuit passée.

Des tensions prévues ce vendredi soir et des renforts envoyés à Paris

“Je suis venu ici pour exprimer à M. le maire, et à tous les maires, le soutien de l’Etat (...), qui a été très sollicité cette nuit et le sera très certainement la nuit prochaine”, explique Ivan Bouchier. “Nous avons besoin de sérénité, d’état de droit et de sécurité”, scande-t-il devant les caméras.

Questionné sur les violences à prévoir ce jeudi soir, le préfet délégué à la sécurité estime que police et gendarmerie seront, ce soir, “prêts à réprimer” d’éventuelles “exactions”.

Comme le rappelait notre rédaction ce matin, la nuit a été particulièrement difficile et mouvementée dans l’Est lyonnais avec 15 blessés légers parmi les forces de l’ordre et seulement quatre interpellations.

Toutefois, Paris et ses environs ont connu des épisodes de violences plus importants encore et pourront compter sur le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes. Les sapeurs-pompiers rhônalpins envoient d’ores et déjà des renforts à la capitale qui s’attend à de nouvelles émeutes.

Le SDMIS, pour sa part, enverrait selon nos informations un fourgon d’incendie et deux autres véhicules, ce qui représenterait un total de onze sapeurs-pompiers.

J.B