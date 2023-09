Après les émeutes à Lyon, les commerces se remettent doucement : "La page ne se tourne pas comme ça"

A la suite de la mort de Nahel fin juin, des manifestations et émeutes ont éclaté partout en France dont dans la région. Une aide de la Région avait été mise en place à hauteur de 5000 euros pour tous les commerces qui ont été vandalisés et pillés. Ce mardi, le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver (LR) s’est rendu dans la boutique Images Photo Lyon Numérique (IPLN) de Bellecour qui a fait partie des victimes lors de cette de nuit violente.

Objectifs, appareils photos, trépieds… tout y est passé pour un préjudice à hauteur de 380 000 euros bien au-dessus de l’assurance du magasin qui ne grimpe qu’à 250 000 euros. Bien que le magasin ait réussit à rouvrir dès le mardi 4 juillet, il est tout de même resté vide pendant huit jours le temps de l’approvisionner. Quelques jours après les faits, des appareils ont été retrouvés sur le Bon Coin "défiants toute concurrence à -50%", selon Richard Studient, patron du magasin.

Ce dernier a déposé un dossier à la Région dès qu’il en a entendu parler et a apprécié la réactivité de la collectivité : "Le règlement était rapide et efficace. Savoir qu’on a une oreille attentive est très agréable." Mais cela n’effacera pas le lourd traumatisme de cette nuit difficile : "La page ne se tourne pas comme ça, on garde un mauvais souvenir. Il faut se relever aussi vite que possible pour ne pas tomber dans la dépression. Maintenant, on a besoin de matériel et on a un vrai besoin de trésorerie."

La Ville de Lyon "pas impliquée"

Ce besoin, Pierre Oliver le partage : "On veut éviter que certains ne puissent reprendre faute de trésorerie." Pour l’heure, 22 commerçants ont déjà reçu l’aide à Lyon et 33 dans la Métropole. Dans toute l’Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre monte à 110.

Malgré l’aide de la Région, les responsables du magasin de photographie se disent déçus de l’absence de la Ville de Lyon : "On ne se sent pas supporté et aidé par la Ville. Elle n’est pas impliquée." Quand bien même la municipalité met une aide en place, elle n’interviendrait pas avant "au mieux février ou mars", d’après Pierre Oliver.

Pour toutes les entreprises qui ont subi des vols et des dégradations, il est encore possible de remplir le dossier jusqu’à fin décembre.

A.C.