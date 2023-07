Lyon : condamné à un an de prison ferme pour avoir appelé aux émeutes sur Snapchat

Ce mardi, d’après Le Progrès, un Villeurbannais a été jugé à Lyon. L’individu âgé de 38 ans avait publié des messages sur Snapchat pour appeler au meurtre et à l’insurrection durant l’embrassement suite à la mort de Nahel à Nanterre. Il semblait aussi proposer des mortiers d’artifice à la vente. Mais ses vidéos avaient été vues par des policiers d’Interpol, qui avaient lancé un signalement à la justice.

Après une rapide enquête, le propriétaire du compte Snapchat en cause a été interpellé le 6 juillet dernier précisent nos confrères. Entendu en garde à vue, il a nié les faits et a été mis hors de cause après l’étude de son téléphone portable. Mais c’était sans compter sur une perquisition, menée à son domicile, et qui a permis de découvrir d’autres cellulaires… dont celui qui avait été utilisé pour appeler au meurtre de policiers. C’est ainsi que le suspect de 38 ans avait été identifié et finalement arrêté le 9 juillet.

Durant son interrogatoire il a reconnu être l’auteur des textes haineux, expliquant avoir voulu "faire le buzz". Il a finalement été condamné à un an de prison ferme et écroué.