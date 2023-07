L'ancien maire PCF de Vénissieux dénonce "l'immigration de masse" et "l'islamisation" de la France

Retiré de la vie politique, André Gerin a suspendu son adhésion au Parti Communiste Français suite au ralliement de ce dernier à la NUPES, qu'il aime qualifier "d'étau mortifère" mené par le "timonier Mélenchon". Toutefois, il se dit "régulierèment" en contact avec Fabien Roussel et entend jouer un rôle dans le "sursaut républicain" qu'il appelle de ses voeux.

"Emeutes barbares", "haine contre la France", le communiste ne mâche pas ses mots

Dans une conférence intitulée "On ne touche pas à la nation française", donnée ce mercredi au Club de la presse dans le 1er arrondissement de Lyon, l'ancien maire de la banlieue rouge de Vénissieux se dit atteré par les "émeutes barbares" qu'il attribue à une "haine contre la France" et une "remise en cause de tout ce qu'il y a de meilleur dans notre civilisation".

Ce mercredi, il en appelle à Emmanuel Macron et au secrétaire général du Parti à réagir afin de construire ensemble un "serment républicain" qui reste à définir, dans le but d'arriver "à bon port en 2027, sans le rassemblement national".

"Que fait-on quand la vie devient invivable, que les incivilités pourrissent le quotidien, face aux agressions de plus en plus nombreuses, aux règlements de comptes entre dealers et face à l'islamisation politique qui cancérise la vie de quartier ?", s'interroge l'ancien-élu.

Ce communiste à l'ancienne, plus proche idéologiquement de Georges Marchais que de Jean-Luc Mélenchon, n'hésite pas à pointer du doigt "l'immigration de masse et incontrôlée" ainsi que "l'islamisation politique rampante de la société française".

Des propositions pour gérer les "ghettos ethniques où s'applique la charia"

"Les ghettos sociaux deviennent de plus en plus ethniques avec certains quartiers où s'applique la charia", fustige enfin l'élu à la retraite.

Interrogé par un journaliste sur l'absence d'une lecture économique et sociale des banlieues dans son discours, l'ancien édile rétorque : "la gauche est trop longtemps restée bloquée sur les questions économiques et sociales en refusant de voir les enjeux culturels et spirituels sous-jacents".

Quant aux solutions pratiques, l'ancien député-maire propose de "taper fort en matière pénale" avec un abaissement de la majorité à 16 ans, de livrer un combat sans relâche aux narco-trafiquants français et l'islamisme politique et, évidemment, de limiter l'immigration .

André Gerin imagine également, sur la question houleuse et médiatique de la responsabilité des parents des émeutiers, d'instaurer une "co-responsabilité parentale" qui amènerait les géniteurs des casseurs à passer, eux aussi, pour des raisons "pédagogiques", par la case prison pour une durée de quinze jours à un mois.

Dernière proposition, enfin, un service civique de six mois renouvelables pour les jeunes de 16 à 21 ans ainsi que des travaux d'intérêt général "encadrés par des militaires" pour les délinquants.

Une idée qui fut l'occasion, pour la poignée de retraités communistes présents dans la salle, de regretter unanimement le bon vieux temps du service militaire.

Pas question, cependant, pour André Gerin de pactiser avec "l'extrème-droite" incarnée par le Rassemblement national et Reconquête!, même si, en l'occurrence, son constat sur les quartiers et les "quarante ans de délitement de la France" converge parfaitement avec les leurs.

J.B