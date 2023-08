Près de Lyon : un an de prison ferme pour un mineur impliqué dans les émeutes de Villefontaine

Ce mercredi, le tribunal pour enfants de Vienne a condamné un mineur de 14 ans à 2 ans d’emprisonnement, dont un an ferme, pour avoir participé à d’importantes émeutes à Villefontaine, en Isère. Parmi les faits qui lui sont reprochés, l’incendie sur un poste de police ainsi que des dégradations sur un centre culturel et sur une banque, le tout dans la soirée du 29 juin dernier.

Il a été incarcéré directement après son audience et devra effectuer lors de sa peine un stage de citoyenneté, et aura interdiction de se rendre à Villefontaine. Il sera également suivi par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pendant deux ans.

Après une enquête menée à l’aide des caméras de surveillance de la ville, l’adolescent a été interpellé par les forces de l’ordre le 11 juillet. Jusqu’à son jugement, le mineur était sous contrôle judiciaire, ayant interdiction de sortir entre 20h et 6h, et devant respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé, la détention provisoire étant juridiquement impossible pour les mineurs de moins de 16 ans.

Dans le même temps, un autre mineur de 15 ans impliqué dans les émeutes de Villefontaine était jugé. Il lui est reproché d’avoir participé aux dégradations du centre et de la banque, mais pas à l’incendie du poste de police.

Celui-ci avait immédiatement reconnu les faits et a été condamné à 1 an d’emprisonnement entièrement assorti d’un sursis probatoire, avec les mêmes obligations et interdictions que l’autre condamné. Pas de prison donc, mais le mineur intègrera un centre éducatif fermé.

Le tribunal judiciaire de Vienne précise que les deux jeunes n’avaient jamais été condamnés auparavant.