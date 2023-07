Lyon : la Préfecture dévoile ses "mesures préventives" pour le 14 juillet

Bien résolue à ne pas avoir à lutter contre un éventuel nouveau round d'émeutes, la Préfecture a déjà préparé son dispositif de mesures préventives s'appliquant jusqu'au 15 juillet, à 6h du matin.

Outre l'interdiction de la vente d'alcool à emporter par les commerçants à partir de 17h les 13 et 14 juillet, les badauds ne pourront boire de boissons alcoolisées que dans "des lieux prévus à cet effet".

La vente, la détention et le transport de produits inflammables, acides, chimiques ou explosifs seront également proscrits, pour toutes les personnes ne pouvant justifier d'un impératif. Il en va de même pour la vente d'artifices et "d'articles pyrotechniques", précise le document.

"Le port et le transport d'armes et de munitions" est également frappé d'une interdiction formelle. Reste à savoir si les délinquants qui comptaient s'armer et s'adonner à des scènes de violences et de pillages reviendront à la raison à la lecture de ces lignes ...

"La Préfète appelle chacun au calme et à la responsabilité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et douaniers seront particulièrement mobilisés pour garantir la sécurité et la tranquillité publiques", assure la Préfecture.

Toutefois, le doute plane quant au nombre exact de policiers qui pourraient être mobilisés dans le cadre du maintien de l'ordre samedi prochain.