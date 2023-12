La préfecture du Rhône bloque une subvention pour Alternatiba, l'association contre-attaque

Estimant qu'Alternatiba prônait et usait de la désobéissance civile, la préfecture du Rhône a mis son veto sur une subvention attribuée par le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).

Ce mercredi, Alternatiba Rhône s'insurge de cette décision pour laquelle il dit ne pas avoir été notifié. Après un premier recours gracieux pour connaître les motivations de la préfète Fabienne Buccio, l'association annonce attaquer les services de l'Etat en justice au tribunal administratif.

"La préfecture du Rhône s’oppose à une subvention pour rénover l’AlternatiBar sans motivation officielle, mais en invoquant la désobéissance civile et le contrat d’engagement républicain lors de la commission d’attribution. Nous ne nous laisserons pas intimider par la pente autoritaire du pouvoir en place, au contraire il est de notre devoir de résister, c’est pourquoi nous saisissons le tribunal administratif, et nous nous battrons pour l’abrogation du Contrat d’engagement républicain", indique le porte-parole d'Alternatiba Rhône, Alex Montvernay.

L'association avait déposé deux demandes de subvention auprès du FDVA, à la fois pour rénover son bar des Pentes de la Croix-Rousse, mais aussi pour "former ses bénévoles à la bonne utilisation des nouveaux équipements du local".

"La désobéissance civile a fait ses preuves par le passé en permettant de nombreuses avancées sociales et démocratiques. Droit de grève, droit de vote des femmes, droits civiques aux États-Unis, etc ; les exemples historiques ne manquent pas. L’urgence climatique a des effets de plus en plus graves chaque jour, face à l’inaction de nos responsables politiques en dépit des conséquences dramatiques et des multiples alertes des scientifiques, il est alors tout à fait légitime d’avoir recours à la désobéissance civile lorsque tous les autres moyens légaux ont été épuisés", tente de justifier Alex Montvernay.

A la différence de Dernière Rénovation ou Extinction Rébellion, Alternatiba réalise des actions qui causent rarement des dégâts ou mettent des personnes en danger. Outre les décrochages de portraits d'Emmanuel Macron en mairie, ses membres préfèrent des rassemblements pacifiques pour interpeller les Lyonnais. La dernière action symbolique a été le blocage de l'entrée de l'usine Arkema en juin dernier à Pierre-Bénite pour dénoncer la pollution aux perfluorés.