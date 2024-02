"Propos complotistes et ouvertement antisémites" : le concert du rappeur Freeze Corleone à Lyon interdit par la préfecture

Tout comme la préfecture du Nord, la préfecture du Rhône a décidé d’interdire le concert lyonnais du rappeur Freeze Corleone.

Un arrêté a été publié dans ce sens ce mardi mettant en avant de nombreux titres de l’artiste Freeze Corleone qui "contiennent des propos complotistes, et ouvertement antisémites et empreints d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le III Reich" selon les services de l'Etat. Sans oublier ses punchlines comme "Je préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gérard Darmanin" ou "j’arrive raciste comme les flics du nord, j’arrive raciste comme les flics du sud".

"Dans ces circonstances, l’interdiction du concert de Freeze Corleone le 17 février 2024 à la Halle Tony Garnier est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public et apparaît adaptée et nécessaire", conclut l'arrêté préfectoral.

Le concert de Freeze Corleone devait se dérouler ce samedi à partir de 20h à la Halle Tony Garnier.

Le rappeur est actuellement visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme suite à une chanson évoquant l’attentat de Nice commis en juillet 2016 sur la promenade des Anglais.

Concernant l’arrêté pris par la préfecture du Nord pour le concert du Zénith de Lille ce jeudi soir, un référé liberté a été déposé par les équipes de l’artiste. On ignore pour le moment si c’est le cas aussi à Lyon.