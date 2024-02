Justin Timberlake à Lyon pour sa seule date de concert en France

C’est dans le cadre de sa tournée mondiale “The Forget Tomorrow World Tour“, que le Prince de la Pop se rendra à la LDLC Arena à Décines-Charpieu. Après la sortie de son dernier album “Everything I Thought It Was“, prévue pour le 15 mars 2024, il entamera sa tournée à travers le globe.

L’artiste n’a pas effectué de tournée depuis 2018 et semble vouloir revenir sur le devant de la scène en interprétant ses nouveaux titres, tels que “Drown“ et “Selfish“, mais aussi les plus grands hits qui ont marqué sa carrière.

La seule date de France

Pour sa seule date de concert dans l’hexagone, Justin Timberlake se produira à Lyon. Lors de sa dernière tournée “The Man In The Woods“ de 2018, il ne s’était rendu qu’à L’AccorHotels Arena de Paris.

Le 29 février, les billets seront disponibles en prévente sur la billetterie en ligne. Cette dernière ouvrira ensuite le 1er mars.