Le groupe Twenty One Pilots annonce un concert à Lyon !

Le groupe Twenty One Pilots sera sur la scène de la LDLC Arena de Décines le jeudi 24 avril 2025. De quoi réjouir les fans français du groupe de rock américain à l’origine des tubes "Stressed Out" ou encore "Heathens".

La salle de spectacle décinoise avait suscité la curiosité après avoir posté ce mardi sur ses réseaux sociaux une photo du groupe reconnaissable avec leurs ombres sur fond rouge.

C’est désormais officiel. Les Twenty One Pilots, composés de Tyler Joseph et Josh Dun, seront donc bien à Lyon dans le cadre de leur tournée intitulée "The Clancy World Tour".

La billetterie ouvrira le vendredi 5 avril.

🚨𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘🚨



Pour ceux qui ne l’ont pas encore deviné… @twentyonepilots sera à la LDLC Arena le 24 avril 2025. Qui a trop hâte ? 😍



🎟️ Si tu veux ta place, la billetterie ouvre le 05/04

Alerte prévente le 04/04 ⤵️ https://t.co/BkoXgycJ9J pic.twitter.com/mtzUx3HUtc — LDLC Arena (@LDLC_Arena) March 27, 2024

