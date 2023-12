Lyon : Sum 41 en concert en juin !

Les organisateurs de ce festival ont annoncé ce mardi qu’ils avaient réussi à programmer un groupe mythique des années 2000 : les Canadiens de Sum 41. Pour rappel, le groupe de punk-rock avait notamment réalisé des hits mondiaux comme "Still Waiting", "Fat Lip" ou encore "In Too Deep" pour 15 millions d’albums vendus. Les artistes avaient récemment annoncé un dernier album prévu en mars avant leur séparation, ainsi qu’une tournée en Europe.

Leur concert est donc prévu le samedi 22 juin 2024 à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement. Les têtes d’affiche partageront la scène avec les groupes Interrupters, Palaya Royale, Underoath, Atreyu, Not Scientists ou encore Holding Absence.

La billetterie sera ouverte ce jeudi dès 10h sur internet.