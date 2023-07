Ben Harper aux Nuits de Fourvière : "c’est mon endroit préféré"

Le temps était au beau fixe en cette soirée de juillet. La fête battait son plein au Théâtre Antique, et tout particulièrement au Village où nombreux convives étaient présents, invités par les mécènes du festival. Parmi eux, Rouge Granit, l’agence de relations publiques spécialisée dans le vin, basée dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Après un temps déchange entre vignerons de l’AOC Saint-Joseph et journalistes autour d’un repas et d’une dégustation, le concert a pu débuter. C’est le groupe lyonnais Da Break qui a ouvert le bal sur la scène du théâtre, avec une musique entrainante, aux sonorités Hip-Hop, Funk et Soul.

Puis il est arrivé sur scène sous une pluie d’applaudissement… Ben Harper a débuté le show par une chanson a cappella, accompagné des Innocent Criminals, composés d’un bassiste, un batteur, un pianiste et deux guitaristes dont Ben Harper.

Le chanteur a repris ses grands classiques pour le plus grand bonheur des fans, comme Diamonds On The Inside ou encore With My Own Two Hands. C’était aussi l’occasion pour Ben Harper et les Innocent Criminals de proposer au public des titres du tout dernier album Wide Open Light, sorti le 2 juin 2023.

Le chanteur en a profité pour dire quelques mots en anglais, et parfois en français à ses fans : "it's my favourite venue in the world" (c'est mon endroit préféré au monde) a déclaré Ben Harper.

Entre passage groove et ballade mélancolique, le chanteur a su transporter l’audience du Théâtre Antique ce mercredi soir.

Le chanteur et sa team vont enchainer les concerts en France cet été, ce jeudi soir à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône pour le festival Jardin Sonore, puis dans le Gers le 28 juillet, dans le cadre de l’évènement Jazz In Marciac.