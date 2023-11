Inauguration de la LDLC Arena : une grosse ambiance et une défaite au bout du suspense pour l'ASVEL

Il aura fallu attendre une double prolongation pour voir les deux équipes se départager et l'ASVEL concéder sa première défaite à Décines. Le score (100-101) restera sans doute anecdotique. Ce que l'on retiendra, c'est l'ambiance dans les tribunes. Pas moins de 11 354 personnes ont assisté au premier match de basket au sein de cette nouvelle arena, située à deux pas du Groupama Stadium, un record pour une rencontre de l'ASVEL. Salves d'applaudissements à l'entrée des joueurs, Ahou et les traditionnels chants de défense entonnés... les encouragements ont résonné dans les travées de la LDLC Arena, où le noir domine.

Les supporters ont pu notamment découvrir le cube d'écrans installé au plafond, le plus gros en termes de surface. L'occasion de suivre l'évolution de leur équipe via les ralentis mais aussi de se prêter au jeu de la kiss cam et de la dance cam pendant les temps-morts. Les plus fervents d'entre eux, situés derrière le panier, n'ont cessé de donner de la voix, régulièrement suivis par l'ensemble des spectateurs. De multiples animations et autres jeux de lumières ont également égayé la soirée, mettant à contribution les fans tout au long de la rencontre.

De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour cette grande première. Les spectateurs auront ainsi pu reconnaitre durant la soirée Anthony Lopes, Rayan Cherki, Wendie Renard ou encore Matt Pokora, dont les visages sont apparus à plusieurs reprises sur les écrans géants. Quant à Tony Parker, le président de l'ASVEL à l'origine du projet, il observait fièrement le déroulé de la soirée depuis la tribune présidentielle.

Du beau monde donc pour célébrer l'ouverture d'une salle qui accueillera jusqu'à 120 événements par an. Le prochain match de l'ASVEL à la LDLC Arena est programmé le 8 décembre. Avant cela, la salle sera testée en mode spectacle, puisque Florence Foresti est attendue à Décines le 28 novembre avant le concert de Lomepal le 1e décembre.

F.L.