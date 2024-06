La LDLC Arena "va devenir une des salles les plus renommées d’Europe", prédit Jean-Michel Aulas

L’ancien président de l’OL a tenu à saluer "des discussions qui se sont faites dans d’excellentes conditions" : "On est heureux, ce projet de reprise s’est traité rapidement", s’est réjoui le patron de la holding Holnest, soulignant la force de ce projet entrepreneurial appuyé par le groupement Holarena.

De son côté, le nouveau président de la LDLC Arena, Alexandre Aulas, a évoqué "une ambition importante pour les prochaines saisons".

Si de nombreux concerts et spectacles ont déjà été organisés avec la venue de Shaka Ponk, Big Flo et Oli ou encore Patrick Bruel, les prochaines années s’annoncent fleurissantes. L’Arena de Décines pourrait rapidement devenir la deuxième plus grande salle en termes d’accueil en spectacles couverts. L’année prochaine, 105 événements sont annoncés, dont 85% ont été signés. Il pourrait y en avoir 120 la saison d’après, selon les chiffres communiqués ce jeudi par Alexandre Aulas, qui "entend "offrir de magnifiques spectacles au public lyonnais".