Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas tweete un tag à sa gloire, mais qui rappelle un slogan de Jean-Marie Le Pen

Il vient de tweeter la photo d'importants travaux rue Gentil dans le 2e arrondissement de Lyon, avec la circulation carrément coupée pour les automobilistes et cyclistes. "De qui se moque-t-on rue Gentil ? Un exemple de plus pour démontrer que nos gouvernants de Lyon et de la Métropole se désolidarisent complètement de ceux qui travaillent, des commerçants, de la société active et de la démocratie", attaque l'ancien président de l'OL, pressenti pour être candidat aux élections municipales lyonnaises l'an prochain.

Sauf que Jean-Michel Aulas ne se contente pas de publier une banale photo de chantier. Car les yeux avertis auront remarqué le tag sur le séparateur modulaire de voie qui bloque l'entrée de la rue : "Aulas vite !".

Les équipes de JMA auraient été mieux avisés de choisir un autre slogan, car celui-ci rappelle immédiatement "Le Pen vite !", utilisé par Jean-Marie Le Pen et le Front National dans les années 1990.

Fort heureusement pour l'entrepreneur, son tweet devrait passer relativement inaperçu puisqu'il débute par @lyonmag, ce qui en fait une réponse à notre compte et n'est donc pas visible dans son fil de posts.