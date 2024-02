Concert de Freeze Corleone à Lyon : la justice confirme l’interdiction du spectacle

Un arrêté préfectoral avait été pris cette semaine. Ce dernier a donc été confirmé par la justice : "Le risque sérieux que soient tenus des propos de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, est constitué".

Le rappeur est actuellement visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme suite à une chanson évoquant l’attentat de Nice commis en juillet 2016 sur la promenade des Anglais. De nombreux titres "contiennent des propos complotistes, et ouvertement antisémites et empreints d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le III Reich" avait également précisé la Préfecture du Rhône dans son arrêté.

L’avocat de Freeze Corleone a annoncé son intention de porter l’affaire devant le Conseil d’Etat.