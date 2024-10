Incident aux abords de la cité scolaire Sembat Seguin à Vénissieux : trois jeunes identifiés, un interpellé

Ce matin, peu avant 8 heures, la cité scolaire Sembat Seguin à Vénissieux a été le théâtre d'incidents “inadmissibles” a réagi la préfecture dans un communiqué. Des individus ont lancé des projectiles pyrotechniques, provoquant l'incendie de plusieurs caddies, vélos en libre-service, ainsi que d'une voiture garée à proximité. Ces actes de vandalisme ont également dégradé l'enceinte de l'établissement et les portiques d'entrée.

Les sapeurs-pompiers, accompagnés d'une équipe mobile d'accueil renforcée de la Région, ont rapidement maîtrisé les feux. Aucun blessé n'est à déplorer. “Les agents de l'équipe mobile académique de sécurité dépêchée sur les lieux ont apporté leur appui au chef d'établissement dans la gestion et la sécurisation des flux”, précise le communiqué.

Trois individus suspectés d'avoir participé à ces actes malveillants ont été identifiés, avec au moins une interpellation déjà effectuée. “Un représentant de l'académie s'est rendu sur place pour rencontrer les équipes et leur témoigner le soutien du recteur.”

La préfète du Rhône a exigé un renforcement immédiat de la vigilance policière autour de l’établissement. “Le recteur et la préfète du Rhône condamnent fermement ces incidents et apportent leur soutien aux enseignants, aux personnels de l'établissement ainsi qu'aux élèves”. La préfecture ajoute que “des sanctions seront prises dans les meilleurs délais à l'encontre des fauteurs de trouble afin de faire respecter l'autorité de l'État et préserver l'espace scolaire”.