Lyon : trois arbres seront abattus dans le parc de la préfecture du Rhône

Petit espace boisé sur la rive gauche du Rhône à Lyon, il va toutefois devoir se séparer de certains de ses membres.

Les services de l'Etat annoncent ce mardi que l'entreprise AUDIT Arbres avait réalisé un diagnostic sanitaire et mécanique. Et ce dernier montre que trois arbres, tilleul et marronniers, devront être abattus. Les arbres sont victime d'une progression de pourriture et d'une attaque de champignons armillaires. Il y a donc "nécessité absolue" de les faire tomber.

L'objectif est évidemment d'éviter un accident, comme ce qui avait pu se produire en novembre 2014. Un arbre s'était effondré sur les grilles de la préfecture, endommageant une statue de Pierre Dupont.

"Des arbres déjà matures seront replantés sur le site pour compenser cette perte. Aussi, un projet de végétalisation est à l'étude, il s'inscrit dans le cadre des travaux à venir d'amélioration de l'accessibilité du bâtiment", conclut la préfecture.