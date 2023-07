Emeutes : Laurent Wauquiez réclame la suspension des aides "aux délinquants et parents de délinquant"

Laurent Wauquiez prend désormais son temps pour analyser les sujets et faire des propositions a posteriori.

Dans un entretien au Figaro, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes appelle le gouvernement à soumettre des "mesures décisives" suite aux émeutes de fin juin/début juillet.

Mais pour cela, Laurent Wauquiez estime que ça doit être fait dans "une démarche de coalition, de négociation [ou] de compromission". Selon lui, il faut "dépasser temporairement les divisions et [à] nous entendre sur quelques mesures fortes soutenues par une écrasante majorité des Français et qui pourraient être soumises au Parlement, voire proposées par référendum".

L'ancien président des Républicains a quelques idées qu'il pourrait soumettre à Emmanuel Macron. Parmi celles données au Figaro, on retrouve "l'expulsion de tous les étrangers responsables d'actes de violence", "des peines minimales de privation de liberté effectives dès le premier acte de violence aux personnes", de "la prison ferme systématique à la première atteinte à l'intégrité physique" (ce qui nécessiterait la construction de nouvelles prisons ndlr) et "la suspension des aides sociales aux délinquants et parents de délinquant".

Il faudrait donc que la France "arrête l'immigration" mais aille au delà pour traiter "notre problème", à savoir "ces délinquants de nationalité française qui ne se reconnaissent pas comme Français et qui sont dans la détestation d'un pays qui leur a pourtant tant donné".