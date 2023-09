Grégory Doucet et d'autres maires interpellent l'Etat après les émeutes : "Les habitants de nos quartiers veulent la République"

Parmi la soixantaine de signataires, essentiellement des maires de communes de banlieues, on retrouve notamment Grégory Doucet.

Pour aider les quartiers, l'édile écologiste de Lyon appelle à une "véritable et vitale révolution dans le rôle et la présence de l’Etat, dans les moyens humains et matériels mis à disposition aux territoires, et une politique volontariste de mixité sociale à l’échelle de tout le territoire".

"Nous voulons rappeler ici que nos quartiers ont droit, plus que jamais, à des services publics de même niveau que sur le reste du territoire national. A l’heure actuelle, nombre de nos quartiers sont sous-dotés en enseignants, en magistrats et en policiers", estime Grégory Doucet, ainsi que les maires de Neuville-sur-Saône, Vaulx-en-Velin, Givors et le vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement Renaud Payre.

"Les habitants de nos quartiers veulent la République, dans toutes ses dimensions, pleine et entière", poursuivent les élus, appelant à "une politique volontariste de mixité sociale" et à utiliser massivement les "leviers" suivants : "l’école, le sport, la culture, l’engagement citoyen et solidaire, la sécurité, la prévention, la santé, les mobilités et la prise en compte de la transition écologique".

"Notre main demeure tendue pour travailler, proposer, expérimenter. Certes, nos quartiers cumulent toutes les fragilités, toutes les difficultés, mais ils concentrent aussi toutes les énergies, tous les espoirs et tous les savoir-faire. Nous restons convaincus qu’ils ne sont pas un problème mais qu’ils sont la solution. Ils portent une partie de l’avenir de la France", concluent les signataires de la tribune.