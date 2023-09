Lyon : une marche ce samedi contre le racisme et les violences policières

Une centaine d’organisations syndicales, d’associations, de collectifs et formations politiques appellent à manifester ce samedi contre le racisme et les violences policières et pour la justice sociale.

Cette marche partira depuis le quartier du Tonkin à Villeurbanne et plus précisément de l’esplanade de l’Europe Jean-Monnet à 14h30 pour arriver jusqu’à la place Gabriel Péri à la Guillotière à Lyon en passant notamment devant le tribunal judiciaire et la préfecture du Rhône.

Avec cette manifestation, les organisateurs réclament l’abrogation de la loi de 2017 sur l’assouplissement des règles en matière d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre et une réforme en profondeur de la police. Ils demandent également la création "d’un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l’autorité administrative et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police". Enfin, ils espèrent la mise en place d’un plan d’investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l’ensemble du territoire pour "rétablir les services publics, le financement des associations et des centres sociaux".

Parmi les signataires de cet appel à manifester, on retrouve EELV Rhône-Alpes qui invite à rejoindre "cette marche unitaire pour exprimer notre solidarité à toutes les victimes de violences policières, dénoncer le racisme systémique, et défendre nos libertés publiques. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une société plus juste, égalitaire et respectueuse des droits de toutes et tous".