Manifestant frappé et dénudé par un policier à Lyon : une enquête ouverte

Elle concerne la vidéo qui fait le buzz depuis vendredi et qui montre un policier rouer de coups de poings un manifestant au sol. Ce dernier finit même par être dénudé. Le fonctionnaire repart ensuite, sous les insultes des manifestants qui hurlent "ACAB".

Selon BFM, l’IGPN a été saisie et doit déterminer si la vidéo a bien été filmée jeudi soir à Lyon.

Ce jour-là, une manifestation contre les violences policières se déroulait dans la capitale des Gaules. Le premier rassemblement se faisait dans une ambiance calme, avec la participation d’élus. Mais un cortège sauvage s’était ensuite lancé dans un raid nocturne sur les pentes de la Croix-Rousse, des casseurs prenaient notamment pour cible un poste de police municipale rue Terme.

C’est durant ce jeu du chat et de la souris entre manifestants et forces de l’ordre que l’affrontement entre le policier et l’homme projeté au sol serait intervenu.

L’IGPN doit également recontextualiser les faits, ainsi qu’identifier la victime et le fonctionnaire.