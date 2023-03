Violences policières dénoncées par EELV Lyon : Alliance regrette une "stigmatisation systématique" et invite les Verts à "sortir de leurs bureaux"

Ce jeudi soir, en dénonçant les violences policières suite à la manifestation du jour contre la réforme des retraites, EELV Lyon et son co-secrétaire Philippe Guelpa-Bonaro s'est d'abord attiré les foudres de la préfecture du Rhône. Puis celles d'Alliance Police Nationale.

👉EELV Lyon dénonce les #ViolencesPolicieres inacceptables constatées lors de la manifestation du 23 mars contre la #ReformeDesRetraites #Greve23Mars pic.twitter.com/KiQ0Z0jWV3 — EELV Lyon (@EELVLyon) March 23, 2023

Le syndicat policier rappelle que 58 policiers ont été blessés à l'occasion de cette manifestation et que pour certains "groupuscules de l'ultragauche", ces mouvements sont l'occasion de "casser, caillasser, semer le chaos et si possible 'se faire du bleu'".

"Est-ce le rôle d'un parti politique dont la priorité doit être l'écologie et rien que l'écologie, non de faire le buzz dès que l'occasion se présente ?" attaque Alliance Police dans son communiqué de presse.

"Nous invitons leurs 'têtes pensantes' à sortir de leurs bureaux afin de venir constater la réalité du terrain ! Faut-il avoir un minimum de courage", poursuit-il.

Et de conclure en disant refuser "la stigmatisation systématique des forces de l'ordre qui sont sur le terrain plus de 12 heures par jour".

Pour rappel, neuf manifestants avaient été blessés jeudi à Lyon, et onze avaient été interpellés.