Lyon : Camille Lopes et Antoine Jobert nouveaux co-secrétaires d'EELV Lyon

Lors des votes internes des 19 et 24 octobre, un nouveau binôme a été désigné. Il s'agit de Camille Lopes et d'Antoine Jobert.

La première est une militant écologiste engagée depuis 15 ans et qui a participé à des actions locales en faveur du climat, elle est aussi conseillère de Grégory Doucet à la Ville de Lyon. Le second est adjoint à la maire du 9e arrondissement de Lyon en charge de la Sécurité, il s'était notamment fait remarquer en se déclarant "obligé" de condamner la destruction des drapeaux français, lyonnais et européen de sa mairie par des militants anti-Bayer-Monsanto en 2022.

"Ce nouveau bureau, renouvelé et élargi, et élu pour un an, sera pleinement mobilisé pour porter la voix des Écologistes et faire vivre le projet de l’écologie politique auprès des Lyonnaises et des Lyonnais", annonce EELV dans un communiqué.