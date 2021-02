Lyon : deux nouveaux secrétaires pour Europe Ecologie Les Verts

Avec la plupart des figures lyonnaises du parti aux manettes à la Ville et à la Métropole, Europe Ecologie Les Verts devait choisir des représentants moins occupés que les élus. Après l’élection de juin, Sonia Zdorovtzoff et Nathalie Blin avaient assuré l’intérim. Jusqu’au vote des adhérents ces derniers jours qui a permis de désigner deux nouveaux secrétaires d’EELV Lyon. Il s’agit de Mélisse Carpentier, architecte paysagiste dans le 7e arrondissement et âgée de 28 ans, et de Michel Wilson, retraité de la fonction publique territoriale âgé de 68 ans.

Le premier défi sera de gérer une fédération en plein boom. Dans un communiqué, elle se targue d’avoir augmenté en 2020 son nombre d’adhésions de 93%.

"Les gens se tournent vers l’écologie ! La dynamique actuelle atteste que nos combats sont légitimes et que EELV gagne les coeurs et les esprits. Notre but est aujourd’hui de poursuivre cet élan très positif pour le mouvement et de consolider un groupe lyonnais en plein développement", précisent les deux co-secrétaires dans une première déclaration commune.