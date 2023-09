Uniforme testé en Auvergne-Rhône-Alpes ? EELV accuse Laurent Wauquiez d'être "au garde à vous devant l'extrême-droite"

En annonçant ce vendredi matin vouloir expérimenter le port de l'uniforme dans quelques lycées stratégiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a été rabroué par les écologistes.

Pour son opposition verte à la Région, ainsi qu'EELV Rhône-Alpes et Pays de Savoie, le président de la collectivité est "au garde à vous devant le gouvernement et l'extrême-droite".

"Cette annonce ne peut que rappeler les positions du Rassemblement national et illustre une nouvelle fois les rapprochements incessants entre l'extrême-droite et la droite extrême de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes", dénonce Maxime Meyer, co-président du groupe écologiste à la Région.

Leur communiqué reprend les arguments avancés par la NUPES depuis l'annonce de l'interdiction de l'abaya, à savoir qu'il y a plus grave et urgent à l'école que de s'occuper des tenues des élèves : "Prétendre cacher les inégalités sous un uniforme semble être la seule réponse du président de Région et du gouvernement en matière de lutte contre les inégalités. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce renoncement", poursuivent les Verts, qui estiment que les vraies inégalités pour les élèves sont à retrouver dans l'impossibilité de prendre un petit-déjeuner pour certains, de faire face aux températures caniculaires l'été et glaciales l'hiver, ou encore de constater une "sur-représentation d'enfants de cadres supérieurs dans nos filières généralistes".

Laurent Wauquiez "brandit son idéologie conservatrice au détriment du bien-être de nos enfants", conclut Margot Savin, co-secrétaire régionale d'Europe Ecologie-Les Verts.