Laurent Wauquiez veut tester l’uniforme dans quelques lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes

Lors de l’inauguration du nouveau lycée Arnaud Beltrame à Meyzieu ce vendredi, le président de la Région Laurent Wauquiez a évoqué sa volonté de tester l’uniforme dans "au moins cinq lycées différents". Une mesure qui fait suite à celle du gouvernement sur l’interdiction du port de l’abaya puisque l’élu LR considère que dans ce cas précis, "les chefs d’établissements n’auront plus à vérifier" les vêtements portés par les élèves.

Pour l’instant, ce projet n’en est qu’à ses balbutiements puisque la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit encore identifier les lycées pertinents. En effet, pour un test plus efficace, Laurent Wauquiez veut pouvoir faire son essai sur des établissements généraux comme technologiques et professionnels. De plus, il a été précisé que les familles n’auront rien à débourser pour le port de l’uniforme : "Ce sera sans coût supplémentaire, il y aura la prise en charge intégrale par la Région."

"Gommer les différences sociales"

Au-delà de la question de la laïcité, une tenue vestimentaire identique pour tous aurait d’autres vertus pour Laurent Wauquiez : "On veut gommer les différences sociales, créer du collectif et favoriser le travail des chefs d’établissements."

Cette mesure qui a été annoncée devant des lycéens présents n’a pas été bien reçue par ces derniers qui ont vivement réagi avant que Laurent Wauquiez ne précise : "Je n’ai pas dit que l’expérimentation allait avoir lieu au nouveau lycée Arnaud Beltrame de Meyzieu. Mais c’est bien de débattre."

A.C.