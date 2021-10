Présidentielle : Yannick Jadot et "l'Equipe de France de l'Ecologie" prennent appui à Lyon

Et s'il y a bien un parti qui a décidé de lancer sa campagne très en avance, c'est celui des Ecologistes. C'est en ce sens que le vainqueur de la primaire verte, Yannick Jadot, était en déplacement à Lyon ce vendredi.

Pour une journée organisée par les sénateurs du Rhône Thomas Dossus et Raymonde Poncet, le candidat à la succession d'Emmanuel Macron s'est déplacé en bande. Il était accompagné de ce que son parti appelle "l'Equipe de France de l'Ecologie", à savoir Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Delphine Batho et Julien Bayou. Tout ce petit monde arpentait la ville dans un bus TCL au bio GNV.

Il a d'ailleurs profité de ce déplacement pour présenter l'organigramme qu'il a constitué pour sa campagne. Ainsi, Sandrine Rousseau travaillera sur les discriminations, Éric Piolle sera chargé de la "coalition écologiste" tandis que Delphine Batho s'occupera de la Sécurité.

Etaient aussi présents plusieurs élus écologistes lyonnais : le maire de Lyon Grégory Doucet, sa première adjointe Audrey Hénocque, le président de la Métropole Bruno Bernard, son vice-président Phillipe Guelpa-Bonaro ainsi que la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot.

"On est très content que Yannick ait choisi la ville de Lyon pour ce déplacement. Comme il le disait, c'est important de s'appuyer sur les réalisations. On a beaucoup laissé penser que les élus écologistes n'allaient pas être crédibles ou en capacité : la réalité démontre l'inverse. C'est bien que Yannick en profite pour démontrer que l'écologie, ça marche dans le quotidien des gens", s'est félicité Grégory Doucet auprès de LyonMag.

"Vous voyez bien qu'ici on s'inspire de ce qu'il se passe sur les territoires (...) comme on s'inspire des paysans, des salariés, des chercheurs, comme on s'inspire de ceux qui sont en train de construire la société qui va bien", a de son côté témoigné Yannick Jadot avant de poursuivre "nous voulons aussi penser avec nos élus, c'est dans les deux sens".

Quant à un éventuel rôle des chefs politiques lyonnais dans la campagne, tous sont restés très discrets. "C'est à Yannick de nous dire comment il souhaite organiser les choses. Le fait qu'il structure déjà avec Éric Piolle, Sandrine Rousseau et Delphine Batho, je trouve que c'est de très bon augure, les choses vont se faire pas à pas, soyons un peu patients", a confié Grégory Doucet, le maire de Lyon qui a affirmé il y a quelques semaines être à "la disposition" du candidat Jadot pour la suite de l'aventure.

L.M.