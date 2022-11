Philippe Guelpa-Bonaro et Alice Mesland-Millet élus co-secrétaires d'EELV Lyon

Alice Mesland-Millet et Philippe Guelpa-Bonaro ont ainsi été élus co-secrétaires du parti local. Ils remplacent Mélisse Carpentier et Michel Wilson.



Agée de 25 ans, la première est cheffe de projet aménagement urbain et présidente d'une association de cuisine qui cultive l'objectif de promouvoir une alimentation durable. Alice Mesland-Millet n'est pas élue, elle s'est toutefois impliquée dans la campagne de Benjamin Badouard aux élections législatives.

L'autre co-secrétaire est lui vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Climat, de l'Energie et de la Réduction de la publicité. Philippe Guelpa-Bonaro n'est adhérent à EELV que depuis l'an dernier.

"Europe Écologie Les Verts s’affirme comme LE parti garant d’un projet de société crédible, apaisé, démocratique, soutenable et dans la justice sociale. Notre rôle avec Alice sera de structurer cette majorité culturelle à Lyon pour préparer les victoires de 2024 et 2026 afin de continuer à transformer le territoire et la vie des citoyens et citoyennes vers un modèle de société vivant et vivable", a réagi ce dernier.

Le duo entend désormais "préparer les élections à venir", "assurer une formation des adhérents à l'écologie politique" et "faciliter l'engagement des militants dans les actions et la vie interne du mouvement".