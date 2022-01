"Très envie d'emmerder" les non-vaccinés : Emmanuel Macron repris de volée par des élus à Lyon

Dans une interview accordée aux lecteurs du Parisien, le chef de l'Etat les qualifie "d'irresponsables" qui ne peuvent plus être considérés comme des "citoyens". "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout", déclarait également le Président de la République, créant des remous incroyables dans le pays, jusqu'à la nouvelle suspension des débats cette nuit à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi du pass vaccinal.

A Lyon, plusieurs élus ont réagi à ces propos présidentiels.

Pour Pascal Blache, maire LR du 6e arrondissement de Lyon, "un Président de la République ne peut pas attiser les clivages. Ce n’est pas le "nouveau monde" que les Français attendent. C’est un très mauvais démarrage de campagne !"

Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du Climat, n'en croit pas ses yeux : "On a demandé à des élus de démissionner pour moins que ça. Emmanuel Macron, vous êtes vraiment en roue libre, en surchauffe. En bout de route. Ayez la décence de vous retirer en 2022. J'ai honte pour mon pays".

Le sénateur EELV du Rhône, Thomas Dossus, est sur la même longueur d'ondes : "Le président et son gouvernement ont donc abandonné toute ambition de convaincre. Attiser la division et souffler sur les braises : le mépris et la morgue sont devenus un mode de gouvernance tout au long du quinquennat".

"Non mais il est sérieux celui qui est censé être le président de tous les Français ?! Vivement avril ! (...) C’est terrifiant comme cette phrase résonne comme un caprice de sale gosse mal-élevé", s'exclamait de son côté Agnès Marion, ancienne élue régionale RN devenue porte-étendard d'Eric Zemmour à Lyon.

"Un président ne devrait pas dire ça ? Un candidat si ? Fin du suspens !", préférait analyser de manière plus posée la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet.

