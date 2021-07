Inondations : il se réjouit de voir une BMW sous l'eau, un vice-président de la Métropole de Lyon chahuté sur Twitter

Il y a notamment une publication qui ne passe pas pour plusieurs internautes. Signée Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Climat, elle reprend sur Twitter et Facebook un cliché truqué d’un véhicule BMW immergé et portant, sur la vitre arrière un autocollant "Fuck you Greta!". Une photo débordant d’ironie donc aux yeux de l’écologiste, qui estimait, dans son premier tweet, que "ça ne fait pas de mal la voir deux fois". "Elle est où l’écologie "positive" les OKVroomer ?", lançait-il.

Le succès auprès des élus de la majorité est immédiat : Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement de Lyon ou encore Marine Chastan, connue pour ses propos polémiques sur "la culture du viol chez la police", ont aimé le tweet, tandis que d’autres ont courageusement effacé leur like initial une fois le pot-aux-roses découvert.

Car la fameuse photo est un montage. Le présumé autocollant insultant Greta Thunberg a été rajouté numériquement. C’est un journaliste du Progrès qui l’a fait remarquer à Philippe Guelpa-Bonaro, tout en estimant que le cliché était "toujours drôle".

Le vice-président ne supprimait pas pour autant son post, "qui était quand même très révélateur de l'ironie de l'histoire".

Ont alors suivi une série de messages réclamant à l’élu métropolitain de présenter ses excuses aux morts de cette catastrophe. "Ça vous amuse de faire de l’humour sur une tragédie qui a tué plus de 100 personnes ? Vous n’avez donc aucun scrupule ?", déclarait le compte Lyon Citoyen, tandis que l’élu du 8e arrondissement Charles-Franck Lévy lui rappelait que "la Belgique et l’Allemagne sont les premiers partenaires de notre métropole. Pas de quoi se réjouir d'une catastrophe, de plus de 130 morts, des vies brisées…Cette récupération est indécente".

Pas de quoi faire sourciller Philippe Guelpa-Bonaro, qui s’extasiait d’avoir trouvé un site de e-commerce vendant les fameux autocollants "Fuck you Greta". "J’ai presque envie d'en acheter pour coller sur les pare-chocs des #gcum (véhicules "garés comme une merde" ndlr) qui laissent le moteur tourner pour aller chercher le paquet de clope ou le pain", concluait le vice-président de Bruno Bernard.

Le dernier bilan des inondations fait état ce dimanche de 184 morts en Europe, dont 157 en Allemagne.

Tout le monde l'a déjà vu mais ça fait pas de mal de la voir 2 fois.

Elle est où l'écologie "positive" les #okVroomer ? pic.twitter.com/j3quAO4MGU — Philippe Guelpa-Bonaro (@FilGB) July 17, 2021