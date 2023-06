Inondations samedi soir dans l'agglomération : le maire de Francheville accuse la Métropole de Lyon

Michel Rantonnet est là pour vous faire mentir. Le maire de Francheville est revenu sur l'antenne de BFM-TV sur les fortes précipitations de samedi soir, ayant conduit à d'importantes inondations dans l'agglomération lyonnaise. Sa commune, mais aussi Oullins, Vénissieux et même Lyon n'ont pas été épargnées.

Pour l'édile, c'est la faute de la Métropole : "Les plaques d'égout ont sauté et l'eau n'était plus captée par les canalisations. (...) Ce sont essentiellement les rues qui ont débordé à cause de calibrages et de diamètres de canalisations (...) qui ne sont pas adaptés au dérèglement climatique dans le cas de fortes pluies. Il y a des efforts qui sont faits par la Métropole de Lyon, ce sont des investissements conséquents".

Rhône: après les inondations dues aux orages, le maire de Francheville met en cause la métropole de Lyon pic.twitter.com/GG3H9aLI9D — BFM Lyon (@BFMLyon) June 5, 2023

Bruno Bernard, président de la Métropole, a également évoqué le cas de ces inondations sur ses réseaux sociaux : "La première solution est évidente et touchera bien au-delà de notre Métropole, c'est la diminution de nos émissions carbone. Atténuer le réchauffement permettra de limiter la survenance de tels événements. La seconde solution est l'adaptation (elle est complémentaire). (...) Nos équipements publics pour d'endiguement de Villeurbanne, Saint-Jean et Vaulx-en-Velin sont dimensionnés pour résister à une Crue trentenale (Q30). C'est-à-dire, un phénomène qui ne surviendrait qu'une fois sur 30. Nous allons faire passer ce niveau de protection à Q200".