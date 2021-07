Pourquoi les écolos pourraient finir par nous faire détester la planète

C’est exactement l’effet que j’ai ressenti à la lecture de l’un des derniers tweets de Rémi Zinck, le maire du 4e arrondissement de Lyon : “Pendant que l’on s’inquiète des petits soucis en bas de chez nous, le CO2 atmosphérique vient d’atteindre un pic jamais vu sur Terre depuis 4 millions d’années”.

Comment un maire d’arrondissement peut-il faire une comparaison aussi…absurde ? Non pas, évidemment, qu’il ne soit pas louable ou indispensable de se préoccuper de l’avenir de la planète, mais plutôt par cette façon très singulière, de mettre systématiquement en opposition les “petits” soucis en bas de chez nous, jugés futiles et presque égoïstes, face à la prestigieuse mission des Verts, en charge du sauvetage de la planète. Une forme d’exclusivité de l’appréhension du sujet environnemental, jusqu’aux réponses à y apporter. Toute la pensée des écologistes se trouve quelque part “résumée” dans ce tweet.

Cette façon de présenter la réalité, dans un mélange de supériorité sur la compréhension des véritables enjeux du monde, et de mépris pour les sujets de proximité et du quotidien des citoyens, génère chez moi comme peut-être chez certains d’entre vous, dans une sorte de réflexe primaire, un rejet absolu de cette cause environnementale radicale, faite d’injonctions, d’interdictions et de renoncements de libertés.

A force de faire croire aux gens qu’on va stopper le cours du réchauffement climatique en préparant son bac de composte hebdomadaire ou en allant en vélo-charrette déposer les enfants à l’école, on prend le risque d’aggraver une fois de plus, la vision catastrophique que les Français ont de la puissance publique, jugée incapable d’obtenir des résultats tangibles et concrets en matière de politiques publiques.

Cette façon de gouverner des écolos, à coup d’achat de bonne conscience des masses, tout en déployant une méthodologie aux antipodes des préceptes démocratiques qu’ils défendent, et en imposant des changements à marche forcée, va contribuer à creuser le fossé abyssal qui existe déjà entre les citoyens et la fonction de représentation politique de gestion de la Cité.

La déclaration de Grégory Doucet, qui affirmait au lendemain de son élection à la mairie en 2020 que “Lyon est un poids pour la planète”, relève du même principe culpabilisateur et totalement déconnecté de la fonction, que celui du Maire du 4e arrondissement.

Quand on confond à ce point les combats et les responsabilités dont on a vraiment la charge, on fausse dangereusement non seulement le débat public, mais aussi la conception que les citoyens peuvent avoir de leur système de représentation démocratique. Sans négliger la part des effets des comportements individuels sur une dimension collective, on ne change pas le destin du monde en devenant maire de son quartier. En revanche, le rôle précieux des élus locaux est bien d’aider à résoudre les problèmes quotidiens, en les mettant en perspective et en les traitant dans une vision d’ensemble et à une échelle qui permette de coordonner des solutions collectives. C’est à travers ce rôle, que l’on participe à la valorisation de la charge démocratique, celle de la gestion de la Cité.

Cela revient précisément à s’occuper des “petits soucis en bas de chez nous” : la propreté, la sécurité, l’amélioration de l’alimentation dans les cantines, celle du cadre de vie, y compris en y intégrant davantage de fraîcheur et de nature, mais sans sombrer dans la promesse irréaliste d’un jardin d’eden en pleine ville. Ce n’est certes pas l’aspect le plus facile à traiter, ni le plus visible médiatiquement, pourtant c’est bien la charge liée à ce mandat, et c’est précisément tout le respect que l’on doit aux élus qui l’assument pleinement, avec courage, détermination et le plus souvent efficacité, sans se tromper de sujet ni d’échelle.

En matière de sujet de d’échelle, l’exemple de la récente annonce du Maire de Lyon d’arrêter le passage du petit train du Parc de la Tête d’Or devant les enclos, considéré comme “source de stress pour les animaux”, restera probablement collector. Les habitants de Lyon et de l’ouest Lyonnais, auxquels la métropole lyonnaise a décidé d’infliger le passage d’un téléphérique sous leurs fenêtres, en lieu et place du métro, dans une obstination incompréhensible et alors même qu’une consultation publique remportant l’adhésion de milliers de personnes a eu lieu depuis 2 ans, apprécieront la délicate préoccupation envers les animaux du Parc de la Tête d’Or, par ailleurs longés quotidiennement par une voie TGV.

A force de kilomètres de pistes cyclables imposés sur l’emprise des voitures, à force d’injonctions sur les nouvelles théories du genre ou l’absolue nécessité de devoir concevoir un monde sans mobilité, sans échanges, sans déplacements, à force d’aveuglements sur l’insécurité à laquelle les habitants sont pourtant quotidiennement confrontés, mais de préceptes culpabilisateurs sur notre responsabilité sur la dégradation de l’état du monde, à force de nous assigner un fardeau plus ambitieux que l’ascension de l’Everest en tongues (sans viande, sans avion, sans voiture, sans plastique, sans innovation, sans choix, sans liberté), les écolos pourraient parvenir à un résultat spectaculaire, celui de finir par décourager tout individu d’une quelconque fibre écologique. Puissent-ils ne pas finir de détourner les citoyens de tout intérêt pour la démocratie locale.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques,

Fondatrice de L’Equipe des Lyonnes pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public