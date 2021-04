Pour une autre approche du féminisme : le coup de griffe d’une Lyonne

Une société qui ne leur fait pas de place, qu’elles n’ont pas les mêmes droits, la même rémunération, qu’elles sont plus fragiles, pas assez défendues. Cette petite musique victimaire s’est curieusement installée dans le paysage médiatique ces derniers mois, tout particulièrement sur les réseaux sociaux.

Bien loin de cette image infantilisante sur leur place dans la société actuelle, et sans nier les problématiques de violences sociales ou sexuelles qui existent, les femmes sont au contraire, dans leur très grande majorité, impliquées, combatives, engagées, dans leur vie privée comme leur vie professionnelle. Courageuses, innovantes et travailleuses, elles ne se sentent ni mieux, ni moins bien que les hommes.

En revanche, j’ai eu mille fois l’occasion d’observer qu’à la différence des hommes, quand on leur propose de s’engager dans un poste, une mission, un mandat politique, leur première réaction est systématiquement de se demander "est-ce que j’en serais capable, est-ce que je serais à la hauteur ?". Ce constat m’a particulièrement frappé au cours de la préparation des dernières municipales à Lyon, quand il s’est agi de faire émerger des femmes dans l’espace public. Elles osent moins facilement, se posent davantage de questions et ne se sentent pas légitimes. Les femmes n’en sont pas pour autant des victimes. Elles n’ont pas besoin de quotas, ou d’avocats de leur “cause”, elles ont juste besoin d’être encouragées. Je veux convaincre celles qui doutent qu'il faut s'engager davantage dans la société et prendre part au débat public.

Le déclic du 8 mars 2021

Ecriture inclusive, budget “genré”, cours de récréations qui excluraient les petites filles du centre parce que les garçons y jouent au foot, kits menstruels ou "contraception testiculaire thermique" (pépite relevée le 8 mars sur le compte de Marine Chastan, adjointe du 8e arrondissement de Lyon, et totalement éclipsée du débat sur Twitter en raison de la polémique engendrée par ses propos le même jour sur la présumée “culture du viol” dans la police), et enfin la journée des droits des femmes le 8 mars dernier, avec son lot d’inepties entre un clitoris géant gonflable au Trocadéro face à la Tour Eiffel, ou des poulpes violets Place de la République à Lyon en guise de réveil pour la lutte pour l’égalité femme/homme : comment est-il possible d’arriver à un tel excès de communication gadgétisée qui conduit précisément à renforcer les stéréotypes que l’on veut dénoncer ?

Le livre de Léa Salamé "Femmes puissantes", les tribunes de Thérèse Hargot ou Peggy Sastre, ont fini de me convaincre.

Etre une femme et défendre leurs droits, avec l’héritage que nous avons de Simone Veil ou Gisèle Halimi, qui portaient de grandes problématiques de fond, ce n’est pas cette caricature.

Je me suis alors beaucoup interrogée sur mon rapport au féminisme, à l’altérité, à la place des femmes dans ce qui m’intéresse tout particulièrement, la politique et le débat public. Je suis convaincue que les femmes valent et méritent mieux que çà, qu’elles ne sont pas menacées par les hommes ou en combat contre eux. Et que les hommes ne sont pas responsables de tous leurs malheurs. Au contraire évidemment, ils sont -fort heureusement- souvent source d’inspiration, ils insufflent le goût du challenge, encouragent à se dépasser. Surtout, ils savent parfaitement faire confiance aux femmes. Mon parcours personnel en regorge d’exemples, comme bon nombre de mes alter egos de sexe féminin.

Il m’a semblé urgent et évident, de réagir et d’appeler à valoriser un autre féminisme : pragmatique, intelligent, celui de l’engagement des femmes dans tous les secteurs de la société : entrepreneuriat, politique, numérique, sport, culture, associatif, enseignement, santé, sécurité, et à commencer par le débat public. Un féminisme basé sur des femmes fortes, expérimentées, qui réussissent et qui ont envie d’encourager les autres et les amener à réussir et à s’épanouir. Et nous avons à Lyon, toute la matière pour le faire. Il est temps que les femmes cessent d’attendre qu’on leur donne de la place et qu’elles décident simplement de la prendre. Le débat public n’en sera que de meilleure qualité.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques,

Fondatrice de L’Equipe des Lyonnes pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public