Auto, vélo, métro : la démocratie locale à l’épreuve des sorties de routes lyonnaises

Face à la congestion insoutenable des axes routiers, démultipliée par l’effet des voies cyclables sur l’emprise des voitures, les réponses avancées par les collectivités locales, prennent la forme de projets foisonnants, si ce n’est parfois farfelus, mais assurément déconnectés du quotidien des Lyonnais. Sur le fond des propositions, comme sur leur temporalité, les citoyens métropolitains assistent au naufrage de la puissance publique, incapable d’assurer l’une des premières libertés de leurs administrés, celle d’aller et venir sans contrainte.

Un téléphérique sorti des cartons par les écolos, alors que les habitants attendaient un métro, des maires qui découvrent les futurs tracés dans le journal, une concertation sur le métro relancée quand elle avait déjà été conduite deux ans auparavant dans l’ouest lyonnais et avait aboutie à l’annonce de l’arrivée d’une ligne de métro (le métro E), la mise en concurrence des territoires orchestrée par une institution métropolitaine supposée les défendre tous, des annonces incongrues du gouvernement qui valide le financement du téléphérique à hauteur de 7 millions d’euros alors même que les riverains ne se sont pas encore exprimés sur le sujet, des députés de la majorité présidentielle qui s’insurgent de ces annonces, démontrant par la même occasion leur totale déconnexion et leur incapacité à peser dans les décisions nationales, des élus métropolitains écologistes qui répondent à un appel à projets gouvernemental en présentant certains projets et en excluant les projets de métros…

On peut difficilement faire mieux pour perdre le citoyen dans cet enchevêtrement d’annonces contradictoires, qui transforme progressivement Lyon en laboratoire d’expérimentations de tous les dysfonctionnements du système politique français.

Ces questions de mobilités sont pourtant centrales, même désormais vitales pour les Lyonnais et les grands Lyonnais qui passent des heures dans les “bouchons”, devenus l’autre spécialité locale. A l’heure où la congestion automobile ne fait que s’intensifier, où la Métropole lyonnaise annonce une densification démographique renforcée, avec la construction de 5000 logements par an, toujours aucun projet de métro n’est lancé.

Quand il faudrait se doter en urgence d’un plan global d’investissements pour structurer enfin un système de métro, sans rupture de charge pour les usagers, à l’échelle de la 2e métropole de France, on ne nous parle plus que du réseau express vélo comme l’alpha et l’oméga de la réponse “mobilité”, et on agite un projet de téléphérique sorti de nulle part comme un chiffon rouge, histoire de faire oublier le projet initial pour l’ouest lyonnais : l’arrivée annoncée il y a déjà plus de 2 ans du Métro E pour l’ouest lyonnais, zone la moins bien desservie de la métropole par les transports en commun, à échéance de 2030.

La technique du coefficient multiplicateur, ou comment les écolos s’y prennent pour faire passer la métropole lyonnaise pour Amsterdam ou Hô chi Minh Ville

A la sortie du confinement, on nous avait prédit une nuée de vélos sur les chemins du bureau. 18 mois plus tard, après des km de peintures fraîches et autres travaux d’aménagement imposés à marche forcée sur les voiries lyonnaises, force est de constater que la ruée tant attendue n’a eu lieu que dans les magasins de vélo, pas sur les pistes cyclables. A quelques rares exceptions, sur les quais du Rhône devant la Préfecture, et les quais de Saône.

Quand certains courent aveuglement après le tout vélo des écolos, présenté comme LA solution miracle au réchauffement climatique et au sauvetage de la planète, d’autres s’empressent de gonfler les chiffres de fréquentation des pistes cyclables, histoire de sécuriser la prophétie écologiste. En effet, de l’aveu même d’un membre du Comité de la Ville à Vélo lors d’une visite de chantier d’une piste cyclable en cours de déploiement dans l’ouest lyonnais, c’est en réalité à coups de simples coefficients multiplicateurs que la plupart des chiffres sont communiqués par les militants écolos sur les réseaux sociaux !

La technique de comptage est la suivante : au passage d’un carrefour en pleine heure de pointe, entre 7h30 et 8h30, un bénévole compte le nombre de passages de vélos. Puis, à ce chiffre, est adossé un coefficient multiplicateur de 12 pour la ville de Lyon, et de 8 pour les villes de la métropole lyonnaise. Et voici comment le petit miracle de la réalité des verts prend forme à Lyon : nous aurions désormais plusieurs dizaines de milliers de cyclistes chaque jour sur les nouvelles pistes cyclables de la métropole.

En revanche, pas une donnée sur l’augmentation de la congestion automobile. Silence assourdissant sur des données fiables de mesures de la qualité de l’air. Pourtant, nul besoin d’avoir fait de hautes études pour comprendre un phénomène physique assez concret : davantage d’embouteillages et de voitures à l’arrêt, sur une séquence plus longue de la journée, ne doit rien arranger à la qualité de l’air ni aux nuisances sonores.

“On est déjà bien verts” : de l’urgence de revenir au bon sens et au pragmatisme

Au risque d’être à nouveau taxée de vroumeuse ou de climatoseptique par mes nouveaux amis de la Twittosphère (qui s’affichent toujours courageusement sous des pseudos plus ou moins poétiques), ces chantres du débat démocratique qui n’acceptent comme argument valable que ce que leur aveuglement idéologique leur concède, il me semble urgent de revenir à quelques fondamentaux si nous voulons avoir une chance de résoudre de manière pragmatique les problématiques rencontrées par les Lyonnais : non seulement Lyon n’est ni Amsterdam, ni Ho Chi Minh Ville, mais plus encore, nous revendiquons d’inventer notre propre itinéraire. Le modèle Lyonnais s’est précisément forgé depuis des siècles sur la recherche, l’innovation et la capacité de son écosystème à atteindre des objectifs ambitieux grâce au dynamisme et la persévérance de ses talents locaux.

Personne ne conteste la nécessité d’apaiser les centres-villes, et de développer des voies de mode doux, au contraire. Mais cela ne peut se faire en opposant de manière manichéenne les usagers entre eux, en clivant le débat entre les méchants automobilistes et les gentils vélotaffeurs, ou en faisant croire aux citoyens que l’on va résoudre la pollution et le réchauffement climatique par le seul déploiement massif de pistes cyclables.

Partout, la colère des habitants monte et comme je les comprends. Comment garder son calme quand on peut par exemple désormais mettre en moyenne 1h15 en voiture pour faire les 6 kilomètres qui séparent les habitants du Point du jour de leurs bureaux de la Confluence ?

Plus que jamais au cours de la Ve République, les élus ont une lourde responsabilité dans cette tâche, au premier rang desquels les députés, qui ne peuvent se contenter du rôle d’ambassadeur de la parole présidentielle. Les habitants attendent qu’ils soient moteurs des décisions locales en allant chercher des financements et en étant aux côtés des maires qui portent au quotidien des solutions concrètes au service des usagers.

Espérons que chacun se souviendra de son rôle lors de la concertation qui s’ouvre, avec pour réel et unique souci, l’intérêt des Lyonnais.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques,

Fondatrice de L’Equipe des Lyonnes pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public