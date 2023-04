Pourquoi nous ne devons pas quitter Lyon

En témoigne le nombre significatif de fermetures de classes, le podium des villes de France les plus embouteillées, ou encore la ribambelle de petites annonces d’appartements à vendre en Presqu’île, à des prix toujours pas franchement abordables, mais qui témoignent tout de même que quelque chose est en train de changer dans la capitale des Gaules.

Lyon, tu l’aimes ou tu la quittes?!

C’est un peu le sous-titre ou la bande-annonce du film lyonnais du moment, la petite musique de fond que l’on entend ici et là, en raison de la situation actuelle et du peu de perspective d’évolution à court termes. En cause ? L’ambiance morose de ces derniers mois qui a impacté directement l’activité et la fréquentation de la Presqu’île : crise sanitaire, Gilets jaunes, manifestations répétées, problèmes de sécurité, multiplication des tags, dégradation du mobilier urbain, et un centre-ville devenu de plus en plus impraticable et excluant pour les Grands Lyonnais.

Un enchaînement éprouvant, renforcé par les scènes de casse urbaine de ces derniers jours, elles-mêmes alimentées par des appels contradictoires à la “désobéissance civile” mais “sans violence” de certains élus municipaux. Et globalement un contexte auquel les Lyonnais n’étaient pas spécialement habitués, que l’on pense aux rodéos urbains, aux troubles de voisinages nocturnes devenus plus fréquents, une tension souvent palpable dans le métro ou le tramway, des conflits d’usages sans précédent entre piétons, trottinettes, vélos et voitures, des embouteillages partout, sans itinéraire de substitution, où il faut parfois jusqu’à 40 minutes pour faire 200 mètres sur le quai Saint-Antoine… Loin de cette douceur de vivre “à la Lyonnaise”, source de fierté locale, à laquelle nous étions habitués jusqu’ici, malgré le contexte d’une grande ville et les défis inhérents à relever.

Vous avez dit partage de l’espace urbain ?

Bien sûr, il faut partager l’espace public et chercher à apaiser la ville. Qui pourrait souhaiter le contraire? Pour ma part, j’utilise beaucoup mes jambes pour me déplacer en ville, car c’est le mode de transport que je trouve le plus fiable et le plus agréable, celui qui permet d’arpenter le nez en l’air notre si jolie ville de Lyon, “Patrimoine mondial de l’Unesco”. J’emprunte aussi beaucoup le métro, le tramway et le bus. Jamais les trottinettes que je trouve trop dangereuses. Le vélo finalement beaucoup moins qu’avant, car les VéloV sont peu pratiques, assez lourds, et il y a souvent un truc qui cloche dans le vélo sur lequel on tombe. Et la voiture évidemment, car il n’est pas possible de faire autrement lorsque l’on se déplace beaucoup dans la journée, que l’on transporte du matériel, ou quand on commence à 7h le matin et/ou que l’on termine après 20h. En effet, les horaires des bus ne sont ni fiables, ni adaptés, et certaines zones comme Gorge de Loup ou Perrache sont anxiogènes en termes d’usage, en particulier pour les femmes.

Mais partager l’espace public ne signifie pas saturer les autres ou les rendre impraticables, au profit d’un seul. En cela, je reste assez septique de ce culte du tout-vélo, censé révolutionner nos vies.

Immobilier, insécurité, circulation difficile

Au-delà de la circulation difficile, c’est aussi l’insécurité et la difficulté à se loger. Autour de moi, je ne compte plus les témoignages de Lyonnaises, inquiètes lorsqu’elles rentrent chez elles en soirée, ou angoissées lorsque nos grands ados partent faire du sport avec leurs copains, ou rentrent en métro après être allés boire un verre. Dans un sondage Ipsos paru en février 2023 sur le regard que portent les Lyonnais sur leur ville, si 73% estiment que la qualité de vie est bonne, plus des deux-tiers des habitants de Lyon (67%) estiment que la qualité de vie s’est détériorée ces trois dernières années. Une tendance majoritaire qui donne des envies de partir à certains Lyonnais.

Ne pas céder au poison du défaitisme

Pourtant, amis Lyonnais, ce triste constat doit-il nous faire désespérer ? Je ne le crois pas. Lyon a traversé de tous temps des crises et des épreuves dont elle a toujours su se relever. Nous avons la chance de marcher tous les jours dans un livre d’histoire ouvert pour pouvoir nous en rappeler. Et heureusement, les traditions lyonnaises ont la vie dure pour créer du lien : le marché du quai Saint Antoine, celui de la création, les bouquinistes, la convivialité des bouchons, des mâchons, des Halles, la vivacité de la gastronomie et le talent de nos nombreux chefs locaux à la renommée souvent internationale. Sans oublier les piliers de notre économie locale : la santé, l’industrie, l’énergie, l’évènementiel, les industries créatives et les jeux vidéos, le berceau du cinéma, le tourisme et le patrimoine historique, et plus récemment l’écosystème foisonnant des start-ups, de la French Tech et des jeunes pousses dans tous les domaines.

Il ne tient finalement qu’à nous de faire aussi notre part. Pour une ville sans doute plus apaisée, avec des espaces végétalisés mieux pensés, notamment pour la rafraîchir en été, une ville plus “sensible” qui cherche à prendre soin de ses habitants, comme de ses touristes, de ses entrepreneurs, de ses commerçants, et des plus vulnérables. Une ville chaleureuse, comme elle l’a toujours été. Mais soyons également un peu cohérents. Lyon ne sera jamais ni le Larzac, ni la Haute-Corse. Et c’est tant mieux, parce que ce n’est pas ce que nous en attendons.

Moi, Lyon, je l’aime depuis toujours, et je n’ai aucune l’intention de la quitter, alors à nous de la réveiller.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques,

Fondatrice de "L’équipe des Lyonnes", pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public