50 nuances de Grégory

Beaucoup de Lyonnais l’auront certainement remarqué, Grégory Doucet arbore de plus en plus souvent une cravate lors de ses apparitions publiques. Loin d’une nouvelle coquetterie, ses conseillers l’ont semble-t-il convaincu que ce symbole, longtemps honni du patriarcat, avait encore quelques vertus. A commencer par celle de donner un soupçon de crédibilité supplémentaire à la parole d’un maire jusque-là plus connu pour ses discours parfois ésotériques et une impressionnante série de dispensables polémiques.

Black Friday sauvage au cœur de Lyon

Cette petite entorse stylistique au dress code officiel des écologistes n’est rien face à la spectaculaire conversion sécuritaire que vient d’opérer le maire de Lyon. Samedi 1er juillet, au lendemain d’une nuit de saccages et de pillages ahurissants au cœur de Lyon, Grégory Doucet a imploré l’Etat de dépêcher des renforts de police entre Rhône et Saône. Cela sera chose faite rapidement avec l’envoi de la CRS8, pas réputée pour être la plus tendre lorsqu’il s’agit de lutter contre les violences urbaines.

On n’évoquera pas ici la mort tragique du jeune Nahel à l’origine d’une vague d’émeutes sans précédent aux quatre coins du pays. Tout simplement parce que la colère initiale générée par ce drame n’était à l’évidence pas la principale motivation de ces groupes de jeunes qui ont méticuleusement pillé les boutiques, le temps d’un Black Friday sauvage.

Certes, personne ne saurait raisonnablement faire porter à Grégory Doucet et sa majorité le chapeau bien trop grand des maux accumulés par notre société depuis des décennies. En revanche, il n’est pas interdit de pointer leur contribution à l’accélération de ce délitement au niveau local.

La sécurité dans l’angle (presque) mort des politiques municipales

Depuis son élection en 2020, c’est peu dire que la question de la sécurité n’est pas celle qui mobilise le plus l’exécutif municipal. Un angle (presque) mort de l’action municipale, dont il serait faux de dire qu’elle est surprenante. La défiance des Verts à l’égard de tout ce qui tourne autour de l’ordre et de la sécurité est inscrit au plus profond de l’ADN originel de l’écologie politique. Toute expression d’une aspiration populaire à plus de sécurité est systématiquement catalogué d’extrême droite, le plus souvent avec une exquise condescendance.

Toujours là où on l’attend, Sandrine Rousseau, coreligionnaire du maire de Lyon au sein d’EELV, s’interrogeait d’ailleurs dans un tweet faussement naïf : « Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté ? Peut-être est-ce à analyser politiquement pas juste sécuritairement ? ». Nul doute que les commerçants en train de réparer leur boutique saccagée gratuitement ont apprécié cette énième glorification de la culture de l’excuse qui transforme le coupable en victime.

Dans un monde toujours plus complexe, confus et conflictuel, le minimum que l’on peut attendre de nos responsables politiques est d’avoir un message clair, cohérent et responsable. C’est encore plus vrai pour un maire, élu de proximité par excellence.

Coups de canifs à répétition dans le contrat social

Or quand le maire de Lyon célèbre, au nom du sauvetage de la planète, les actes de désobéissances civiles, ne met-il pas un coup de canif dans le contrat social dont il est censé être l’un des premiers garants ? Ces actes portent pourtant en eux une lourde violence symbolique pour celles et ceux qui les subissent.

Quand en 2021, le maire de la troisième ville de France manifeste en souriant sous une pancarte dénonçant "Police = scandale", avant qu’une adjointe au maire du 8e arrondissement ne publie dans la foulée sur Twitter un message pointant "la culture du viol" dans la police, sans qu’il ne trouve rien à y redire, il contribue à fissurer le socle de ce même contrat social. Même chose quand il laisse proliférer dans toute la ville les tags anti-police ACAB (All Cops Are Bastards).

Au sommet de l’indignation face aux insupportables méfaits de groupes d’extrême droite, Grégory Doucet se contente en général de condamner sur le tard et du bout des lèvres les exactions bien plus fréquentes et dévastatrices commises ces dernières années à Lyon par les militants d’une extrême gauche dont les liens avec la majorité municipale sont connus de tous.

Sortir de l’onanisme intellectuel

Quand le maire de Lyon, avec plusieurs de ses élus, pose sa signature sur un appel des Soulèvements de la Terre à manifester en Savoie contre le Lyon-Turin, dossier qui n’est pas de sa compétence et dont il ne sait apparemment rien, il cautionne un mouvement qui prône officiellement la violence et le sabotage des infrastructures, aux cris de "tout le monde déteste la police". La patronne nationale des Verts, dont il épouse la ligne écolo-radicale, s’est d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui refusée de condamner ces violences.

La violence et la haine qui ont explosé la semaine dernière à Lyon ont certes sidéré par leur intensité et leur ampleur inédites. Mais cela fait longtemps qu’on les rencontre de manière diffuse tous les jours dans les transports, dans les rues, à l’école…à Lyon comme dans la plupart des métropoles.

Si le maintien de l’ordre est assurément une compétence de l’Etat, faciliter son travail commence pour les élus, par ne cautionner aucune manifestation de violence réelle ou symbolique, fussent-elles commises au nom d’une cause que l’on a décrétée juste. Dans la limite de ses compétences légales, la Ville a également à prendre toute sa part. De ce point de vue, l’audit sécurité réalisé dans la douleur par la Ville de Lyon relève de la pantalonnade et les moyens qu’elle déploie dans ce domaine sont clairement insuffisants. Les syndicats de la police municipale sont les premiers à le déplorer.

Poster, au milieu de centaine de publications en écriture inclusive sur les pistes cyclables et les cours dégenrées, quelques tweets de visites sur le terrain avec la police municipale en jurant la main sur cœur (et en se bouchant le nez) que la sécurité est une priorité, ne saurait être une réponse suffisante. Tableau caricatural ? A peine…

Sur fond d’abstention inédite, la municipalité EELV a été élue en 2020 par le noyau dur de son électorat. Grégory Doucet n’en est pas moins le maire de tous les Lyonnais. Il n’est plus le militant d’une vision angélique de la société, cultivée dans l’entre soit de minorités idéologisées qui, jusqu’à la semaine dernière, étaient en grande partie à l’abri des réalités brutales de la ville.

L’appel du maire à des renforts massifs de policiers marque-t-il un changement d’état d’esprit ? Sans tomber dans l’obsession sécuritaire, il faut l’espérer. Comme il faut espérer que l’équipe municipale sorte enfin de son onanisme intellectuel qui, au nom de l’intersectionnalité, flatte les communautarismes de toutes sortes, promeut un féminisme élitaire à géométrie variable, pourfend dans un même élan le capitalisme et les masculinités toxiques, sans oublier d’enfourcher tous les combats pour les droits de minorités qui archipellisent inexorablement le corps social.

En attendant d’atteindre le degré ultime de conscientisation du monde dont s’enorgueillissent les élus écologistes, l’immense majorité des Lyonnais a pour l’instant des aspirations plus terre à terre : aller bosser sans passer des heures dans les transports, se promener dans des rues propres et sans tags, ne pas se faire traiter de "sale pute" dans le métro, ne pas prendre une gifle pour un regard de travers, ne pas se tordre le ventre quand la petite dernière de 17 ans sort le soir boire un verre avec ses copines…

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques,

Fondatrice de "L’équipe des Lyonnes", pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public