"Paradigmes patriarcal, hétéronormatif, capitaliste, colonial et suprémaciste" : à Lyon, des rencontres d’un nouveau genre sur les "masculinités"

Mesdames, à ce stade, il est temps de réagir si nous ne voulons pas finir dans une société parodique, où nous n’aurons plus jamais aucune chance d’être prise au sérieux dans la revendication d’une juste place des femmes dans le débat public.

Pour ma part, je vous avoue que j’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’une erreur. Une sorte de chronique (de l’excellent) site du Gorafi. En effet, si le programme présenté avait été une blague, il aurait constitué une excellente parodie. Mais non, même en me frottant les yeux, en scrollant la page de haut en bas, et en l’actualisant plusieurs fois en désespoir de cause, rien n’y a fait…

Dépassant tout entendement, la Ville de Lyon vient de réussir l’exploit d’organiser les "1ères rencontres internationales…sur les masculinités !".

Oui, vous avez bien lu ! Mais ce n’est pas le pire. Au programme, un véritable festival de clichés, dont l’ambition affichée n’est rien de moins que de proposer "un temps de travail collectif questionnant la culture hégémonique masculine, ouvrant les possibles pour de nouveaux paradigmes, plus émancipateurs, plus égalitaires et non violents, afin de sortir du patriarcat et du capitalisme enfermant".

Bienvenue en absurdie : ce que même la scientologie n’avait jamais osé

Tout est passé en revue dans ce colloque d’un nouveau genre, de l’atelier sur "Être un homme : du combien ça coûte au combien ça nous coûte" ou celui sur le "Questionnement et débat sur les paradigmes patriarcal, hétéronormatif, capitaliste, colonial et suprémaciste. Quels impacts de ces paradigmes sur notre environnement?", jusqu’à celui portant sur les "Masculinités, co-responsabilité face au dérèglement climatique" (c’est trop triste, celui-ci est indiqué "Annulé" sur le site), ou encore "La Couvade et l'évolution du rituel de la Couvade puis sa disparition" qui "permet de mieux appréhender le glissement de sociétés non binaires vers des sociétés patriarcales".

Cette programmation effrayante par ses outrances comme ses absurdités, est la parfaite illustration d’un entre soi ravageur de quelques chercheurs coupés du monde, en mal de causes et de reconnaissance, et qui prône l’uniformisation culturelle, la déconstruction de la pensée, en s’auto-convaincant de détenir la nouvelle vérité absolue.

Ce programme surréaliste (et non exhaustif), totalement déconnecté de la réalité, à la limite de la dérive sectaire, se tiendra pendant 2 journées pleines, aux frais du contribuable, à l’Hôtel de Ville de Lyon, les 24 et 25 juin, et a été ouvert ce vendredi matin même par Monsieur le Maire Grégory Doucet et Madame Michèle Picard, Vice-présidente de la Métropole, co-financeurs de l’évènement.

Vers une prise de conscience collective du phénomène de "déconstruction" ?

A l’heure de la crise politique majeure que traverse notre pays, sur fond de sortie de crise sanitaire mondiale, de guerre en Ukraine, d’explosion de l’inflation, de montée des extrêmes et des tensions de tous bords, il est tout simplement irresponsable et inconcevable d’aborder des thèmes de manière aussi biaisée, avec pour conséquence de renforcer les stéréotypes que l’on veut précisément soi-disant dénoncer.

Ce programme, validé par de grandes collectivités qui lui apportent crédit et caution intellectuelle, n’est pas seulement ubuesque, il constitue une pure folie et contribue à creuser davantage les fractures entre les hommes et les femmes, entre les sexes (et non les genres !), et à brouiller les pistes de la raison, pour mieux noyer la masse dans des considérations et des schémas de pensées dogmatiques et caricaturaux.

A force de s’auto convaincre que notre société "construit un masculin hégémonique en opposition au féminin", on interdit aux hommes toute expression contradictoire possible et on enferme les femmes dans le carcan du rôle de la victime trop fragile pour exister par elle-même, incapable de résister à une domination sans partage, et finalement irresponsable face au monde qui l’entoure.

Il me semble urgent que cette nouvelle dictature de la pensée cesse, et que les citoyens –hommes ET femmes- se réveillent pour défendre le modèle de société qu’ils souhaitent pour eux et pour leurs enfants. Et pas besoin d’écriture inclusive pour permettre aux femmes d’exister dans le débat public ! Les véritables combats pour les droits et l’émancipation des femmes ne sont pas là.

La décision historique de la Cour suprême des Etats-Unis qui révoque le droit constitutionnel à l’avortement, la situation insupportable des femmes en Afghanistan, ou le Qatar qui rend les rapports sexuels hors mariage et l’homosexualité illégaux pendant la Coupe du Monde, constituent des enjeux bien plus fondamentaux pour la place des femmes et l’avenir de notre société. Et c’est bien dès aujourd’hui que cela se passe.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques, Fondatrice de "L’équipe des Lyonnes", pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public