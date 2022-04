Lyon : pour Najat Vallaud-Belkacem, "Marine Le Pen n'est pas féministe"

Najat Vallaud-Belkacem et les trois autres femmes d'Etat qui occupent ou ont occupé le même poste qu'elle ont décidé de joindre leurs forces pour faire barrage à Marine Le Pen lors du second de l'élection présidentielle qui aura lieu ce dimanche.

Selon elles, la candidate du Rassemblement National a mené une campagne trompeuse en la matière : "partout dans le monde et de tout temps, elle (l'extrême droite, ndlr) constitue une menace pour les femmes". "Historiquement viriliste et patriarcale, elle enferme les femmes dans une vision essentialiste de la société, emprisonnant les genres dans des fonctions à la fois hiérarchisées et différenciées", poursuivent-elles.

Pour l'ancienne ministre de l'Education et ses consoeurs d'autres gouvernements, la menace est "sans précédent". Elles s'appuient sur les exemples brésiliens, polonais et hongrois pour tenter de faire changer d'avis ceux qui jugent Marine Le Pen féministe.

"Si elle ose citer régulièrement Simone de Beauvoir, si elle affirme être attachée à la loi Veil (...) si elle prétend qu'une femme à l'Elysée serait mécaniquement la plus à même de défendre les femmes, force est de constater que la mue n'est qu'un leurre", dénoncent les quatre co-signatrices de cette tribune.

Un opportunisme électoral que beaucoup des opposants à Marine Le Pen critique. Le terme "féminisme washing" est également employé, à l'instar de ces grandes entreprises adepte du "green washing" qui consiste à promouvoir des actions faussement écologiques dans le but d'attirer de nouveaux clients.

Pour Najat Vaullaud-Belkacem, la "dédiabolisation du FN" se joue sur tous les fronts.