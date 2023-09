Pluies diluviennes : l'A7 coupée au sud de Lyon

Les intempéries ont provoqué d'importantes inondations sur la chaussée, entre Tain l'Hermitage et Chanas, dans le nord-Isère.

Pour les automobilistes se dirigeant vers le nord, il est demandé d'éviter ce secteur. "Pour cela, à Valence Sud, il faut quitter l'A7 et suivre la direction Grenoble, en empruntant le contournement de Valence puis l'A49. Au nord de Grenoble, suivre la direction de Lyon par l'A48 et l'A43. Cet itinéraire génère une augmentation de l'ordre de 50 km et un surcoût de péage", indique Bison Futé.

Pour les automobilistes allant vers le sud, il faut suivre l'itinéraire autoroutier alternatif signalé par panneaux lumineux à partir des entrées de Lyon qui permet de rejoindre l'A7 à Valence. "Pour cela, à partir de Lyon, sur l'A6 après la barrière de péage de Villefranche-sur-Saône et sur l'A42 avant la jonction avec l'A432, il faut suivre la direction Grenoble. Peu avant Grenoble, prendre l'A49 en direction de Valence. Cet itinéraire engendre un allongement d'environ 70 km et un surcoût de péage".