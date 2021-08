Lyon et ses élus bien représentés aux journées d’été des écologistes à Poitiers

De nombreux évènements se dérouleront sur place, avec des formations et des ateliers. Et forcément, la Ville de Lyon et la Métropole, remportées l’an dernier par les écologistes, seront bien représentées.

Jeudi, c’est Jérémy Camus qui ouvrira le bal. Le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Résilience du territoire, donnera une formation intitulée "De la notion de résilience à l’action dans les territoires".

Sa collègue Séverine Hémain (Politiques d’insertion) participera à l’atelier "Quelles réponses à la précarité de la jeunesse ?".

Béatrice Vessiller et Pierre Athanaze, vice-présidents en charge respectivement de l’Urbanisme et de l’Environnement, interviendront sur l’atelier "Des villages aux métropoles : repenser l’urbanité et les territoires".

Quid de leur grand chef ? Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, sera intervenant de l’assemblée plénière "L’écologie s’ancre et transforme les territoires".

Vendredi, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon, interviendra lors de l’atelier "Habiter et se déplacer dans une ville féministe". "Depuis des siècles, les villes sont aménagées par et pour les dominants, sous l’influence d’une pensée patriarcale. Les écologistes ont pour responsabilité de repenser les rapports de force au sein de la ville et d’aménager des villes inclusives, féministes, qui laissent leur place à chacun", indique le programme.

On se souvient que sur ce thème, Fanny Dubot avait reconnu qu’il lui arrivait de "changer de trottoir" lorsqu’elle se déplaçait dans le quartier de la Guillotière.

De son côté, la sénatrice du Rhône Raymonde Poncet s’interrogera sur la question "Faut-il annuler la dette Covid ?". La parlementaire, qui a plusieurs fois marqué son soutien à la Palestine, notamment en manifestant à Lyon, co-animera également l’atelier "Israël-Palestine : comment renouer le dialogue".

Son collègue Thomas Dossus lui a choisi l’atelier "Comment le projet politique écologiste peut-il réguler les menaces démocratiques du numérique et garantir nos libertés ?".

Sylvie Tomic, récemment devenue adjointe de Grégory Doucet en charge de l’Hospitalité et du Tourisme durable, sera entendue lors de l’atelier "S’installer et vivre en agriculture, paysanne et biologique : on en parle et on agit ?".

Quant au maire de Lyon, il s’investira dans deux évènements. Vendredi soir, Grégory Doucet sera la tête d’affiche de "Santé, alimentation, environnement, inégalités : une approche globale pour garantir les besoins fondamentaux". Samedi, il tentera d’éclaircir les militants et élus sur le thème évident "Etre maire écologiste", aux côtés notamme nt de Pierre Hurmic, maire de Bordeaux.

Samedi, c’est le député Hubert Julien-Laferrière (Génération Ecologie, ex-LREM) qui prendra part à l’assemblée plénière sur le thème "La France, l’Europe, l’écologie : quelle politique face aux enjeux planétaires ?".

Enfin, Lucie Vacher, vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse, sera interrogée lors d’un atelier sur l’accueil des mineurs non-accompagnés.

A noter également les présences de Lyonnais non-élus. A l’instar de Brigitte Gothière, fondatrice et porte-parole de l’association L214, lors de l’atelier "Cohabiter avec le vivant : un autre rapport aux animaux dans le projet 2022 des écologistes" ou de Philippe Meirieu sur l’atelier "Education populaire : kézaco".