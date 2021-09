Yannick Jadot remporte la primaire : les écologistes lyonnais lancent la campagne pour 2022

Et c’est d’une courte tête, avec 51,03% des voix, qu’il devance Sandrine Rousseau. Yannick Jadot va donc pouvoir entrer en campagne pour la présidentielle 2022 où il représentera EELV et toutes les particules écologistes qui participaient à ce scrutin.

A Lyon, depuis l’Hôtel de Région, les élus écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont félicité l’intéressé et ont annoncé, sans surprise, le soutenir dans la course à l’Elysée.

"Cette primaire a démontré notre maturité. L’écologie politique est forte de sa diversité et se retrouve sur l’essentiel : notre volonté de gagner cette élection présidentielle pour mettre en oeuvre le projet écologiste. Nous félicitons Sandrine Rousseau et ses équipes pour son excellent score et sa belle campagne. Notre groupe s’engage désormais derrière Yannick Jadot pour faire gagner l’équipe de France de l’écologie", a réagi Axel Marin, co-président du groupe à la Région et actif soutien de Yannick Jadot depuis le premier tour de la primaire.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a appelé ses confrères verts à se ranger "tous derrière lui pour gagner en 2022". Et de glisser un mot pour Sandrine Rousseau, qui a "réalisé une campagne dynamique et a su parler d'écologie à ceux qui ne votaient plus".

Le maire de Lyon Grégory Doucet, resté secret sur ses choix pour les premier et second tours, s'est félicité de cette nouvelle : "Ensemble, mettons toute notre énergie à faire vivre l’équipe de france de l'écologie pour porter la dynamique créée dans nos villes depuis 2020 à l’échelle nationale!"

Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président à la Métropole de Lyon chargé de la Réduction de la Publicité et soutien d'Eric Piolle, a semblé soulagé de l'issue de ce mardi : "Oufff ! Soulagement. Bravo Yannick Jadot ! Mais vivement qu'on adopte d'autres modes de scrutin moins clivants".

Bravo à @yjadot, choisi pour porter les valeurs et le projet de l'écologie politique aux présidentielles de 2022!



Félicitations @yjadot !



Bravo à tous les candidats d'une grande qualité, @sandrousseau @delphinebatho @EricPiolle ????

Il est temps de construire l'équipe de France de l'écologie pour rassembler les français et gagner en 2022 ???????? #EELV #presidentielle2022 #ecologie — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) September 28, 2021